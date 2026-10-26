कार्तिक माह में क्या करें और क्या नहीं करें? ये हैं 7 जरूरी नियम
kartik maas ke niyam in hindi: हिंदू धर्म में कार्तिक माह अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने कुछ नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जानें कार्तिक माह के नियम क्या हैं।
Kartik maas niyam: हिंदी धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान शिव और तुलसी की पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, कार्तिक माह में व्रत और तप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस माह में जो मनुष्य व्रत और तप नियमपूर्वक करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने नारद महाराज को नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक माह का माहात्म्य बताया है। कहते हैं कि कार्तिक माह में 7 नियमों का पालन अनिवार्य है। कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने से मनुष्य को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जानें कार्तिक माह के 7 नियम क्या हैं।
1. दीपदान:
हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक माह में सबसे मुख्य नियम दीपदान बताया गया है। इस महीने नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
2. तुलसी पूजन:
कार्तिक माह में तुलसी पूजन और सेवन का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। यूं तो प्रत्येक महीना तुलसी पूजा के लिए उत्तम माना जाता है लेकिन कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनवांछित की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है।
3. भूमि पर सोना:
कार्तिक माह का तीसरा प्रमुख नियम भूमि पर सोना माना जाता है। मान्यता है कि भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार और दोष भी समाप्त हो जाते हैं।
4. तेल लगाना वर्जित:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। इस महीने के अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है।
5. क्या नहीं खाना चाहिए:
कार्तिक महीने में दाल का सेवन निषेध माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना और राई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।
6. ब्रह्मचर्य का पालन:
कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इसका पालन नहीं करने से पति-पत्नी को दोष लगता है और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।
7. तप और संयम:
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह का व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए यानी कम बोलना, किसी की निंदा या विवाद नहीं करना और मन पर संयम रखना चाहिए।
कार्तिक महीना कब से शुरू होगा:
इस साल 2026 में कार्तिक महीना 27 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और इसका समापन 24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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