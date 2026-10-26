कार्तिक मास में कौन-कौन से व्रत और त्योहार, कार्तिक स्नान का भी खास महत्व
Kartik maas calender :कार्तिक मास में कौन से व्रत और त्योहार आते हैं। इस महीने के सभी व्रत और त्योहार यहां जानें
शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास को पवित्र, उत्तम तथा ऊर्जावान मास माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा, ध्यान व आराधना करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन अर्थात तिथि किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस महीने में भगवान श्री हरे विष्णु को चार महीने बाद योग्य निद्रा से जगाया जाता है। इस महीने में तुलसी पूजा एवं दीपदान का महत्व बताया जाता है। इस महीने में करवा चौथ, अहोई अष्टमी, राधाष्टमी, रम्भा एकादशी, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, छठ, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह एवं देव दीपावली का पर्व विशेष रूप से बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई जाती है। कार्तिक मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करें। कार्तिक मास में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इसमें तारों की छांव में स्नान किया जाता है। सुबह 4.30 से 5 बजे तक स्नान करके कथा पढ़ें, दीपदान करें। तुलसी माता को चनरी चढ़ाएं , दीप जलाएं। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार यहां पढ़ें कि इस महीने में कौन से पर्व आते हैं।
1 :- 27 अक्टूबर दिन मंगलवार को अशून्य शयन का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी द्वितीया तिथि में किया जाएगा।
2:- 29 अक्टूबर दिन गुरुवार को करवा चौथ व संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत
3:- 1 नवंबर दिन रविवार को अहोई अष्टमी।
4:- 2 नवंबर दिन सोमवार को राधा अष्टमी एवं राधा जयंती।
5:- 5 नवंबर दिन गुरुवार को रंभा एकादशी व्रत व गोवत्स द्वादशी ।
6:- 6 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत एवं धनतेरस, धन्वंतरि जयंती।
7:- 7 नवंबर दिन शनिवार को मास शिवरात्रि, नरक चतुर्दशी, हनुमत जयंती एवं छोटी दीपावली।
8:- 8 नवंबर दिन शनिवार को दीपावली का पर्व
9:- 9 नवंबर दिन रविवार को अन्नकूट एवं काशी से अन्यत्र गोवर्धन पूजा।
10:- 10 नवंबर दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा कलम दवात पूजा तथा भैया दूज
11:- 13 नवंबर दिन शुक्रवार को बनाया कि श्री गणेश चतुर्थी व्रत एवं छठ व्रत का आरंभ
12:- 15 नवंबर दिन रविवार को मुख्य छठ पर्व
13:- 17 नवंबर दिन मंगलवार को को गोपाष्टमी इस दिन अयोध्या एवं मथुरा की परिक्रमा की जाती है
14:- 18 नवंबर दिन बुधवार को अक्षय नवमी का पुण्य एवं पवित्र पर्व
15:- 20 नवंबर दिन शुक्रवार को हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत। तुलसी शालिगराम विवाह उत्सव आरंभ
16:- 21 नवंबर दिन शनिवार को चातुर्मास का व्रत समाप्त होगा
17 :- 23 नवंबर दिन सोमवार को श्री बैकुंठ चतुर्दशी
तथा 24 नवंबर दिन मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान व्रत के पुण्य के साथ देव दीपावली का पर्व मानते हुए कार्तिक मास में व्रत का समापन होगा। श्रीहरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के योग निद्रा से जग जाने के कारण विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त मिलने आरंभ हो जाएंगे कार्तिक मास में 20, 21 एवं 24 नवंबर सहित कुल तीन विवाह लग्न प्राप्त होंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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