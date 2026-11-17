कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन , विष्णु पंचक हैं, इनमें व्रत करने से चातुर्मास के व्रत का लाभ मिलता है
कार्तिक मास के आखिर के 5 दिन बहुत खास माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इन पांच दिन कार्तिक स्नान और व्रत करता है, उसे चातुर्मास के व्रत का फल मिल जाता है।
कार्तिक मास के अंतिम पांच दिन ‘भीष्म पंचक’ या ‘विष्णु पंचक’ के नाम से जाने जाते हैं। यह पांच दिवसीय व्रत देवोत्थान एकादशी से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस पांच दिवसीय व्रत का पालन करते हैं, उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति एवं कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम पांच दिनों का यह व्रत पहले ऋषि वसिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा किया गया है। राजा अंबरीष ने यह व्रत किया और अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का लाभ मिलता है।
युवावस्था में अपने पिता से मिला था वरदान
भीष्म पंचक गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीष्म को समर्पित है। वह कुरु वंश में राजा भरत के वंशज पांडवों के ज्येष्ठ पितामह थे। महाभारत एवं श्रीमद्भागवत के अनुसार भीष्म ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, जिसका उन्होंने जीवनपर्यंत पालन किया। अपनी युवावस्था में उन्हें अपने पिता से यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छानुसार होगी।
गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा
महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर, जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की- ‘हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें।’ तब भीष्म ने पांच दिनों तक राजधर्म, वर्णधर्म, मोक्षधर्म आदि का उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर कृष्ण संतुष्ट हुए और भीष्म से कहा, ‘गंगा पुत्र आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक पांच दिनों में जो उपदेश दिया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में इन पांच दिनों में ‘भीष्म पंचक’ व्रत का प्रारंभ होगा। इन पांच दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न रहने वाले भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूं।’
जीवन में आध्यात्मिक उन्नति
पांडवों के युद्ध जीतने के बाद, पितामह भीष्म ने शांति अनुभव की। वे कृष्ण के सम्मुख अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। यह कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के अंतिम पांच दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं, वह पापों से मुक्त होकर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं।
(साभार : डॉ. विकास कुमार, इस्कॉन)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां