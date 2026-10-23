26 अक्टूबर से शुरू करें ये खास उपाय, कार्तिक मास में मिलेगी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा

26 अक्टूबर से शुरू हो रहे कार्तिक मास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये खास उपाय। जानें तुलसी पूजन, दीपदान और दान का धार्मिक महत्व।

हिंदू धर्म में कार्तिक मास को पूजा-पाठ, दान और दीपदान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास में सच्चे मन से की गई पूजा से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान तुलसी पूजन का भी खास महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक मास में रोजाना तुलसी के सामने घी का दीपक जलाने और भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल 26 अक्टूबर से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है। ऐसे में महीने के पहले दिन से ही यह उपाय शुरू कर सकते हैं।

कार्तिक मास में क्यों खास है भगवान विष्णु की पूजा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से योगनिद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होता है और शुभ-मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की आराधना के लिए खास माना गया है। इस दौरान भक्त उनकी पूजा के साथ दान-पुण्य और दीपदान करते हैं। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धापूर्वक की गई साधना से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।

कार्तिक मास में तुलसी के सामने जलाएं घी का दीपक कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं। इसलिए इस महीने में तुलसी के पौधे की सेवा और पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप 26 अक्टूबर से रोजाना सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के सामने घी का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय तुलसी माता को प्रणाम करें और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें। इस दौरान पौधे के आसपास साफ-सफाई का भी ध्यान रखें। मान्यता है कि नियमित तुलसी पूजन से घर में शुभता बनी रहती है।

मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ करें पूजा कार्तिक मास में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना भी फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जहां श्रीहरि की आराधना होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए तुलसी के सामने दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा के दौरान अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इस तरह रोजाना कुछ समय पूजा के लिए निकालना कार्तिक मास की साधना का हिस्सा बन सकता है।

कार्तिक मास में कई प्रमुख त्योहार कार्तिक मास में दीपावली समेत कई प्रमुख त्योहार आते हैं। धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और तुलसी विवाह भी इसी महीने मनाए जाते हैं। ऐसे में महीने की शुरुआत से ही पूजा-पाठ और दीपदान का नियम अपनाना भक्तों के लिए खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के सामने नियमित दीपक जलाने और भगवान विष्णु-मां लक्ष्मी का स्मरण करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन शुभ कामों को दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा तक जारी रखें तुलसी पूजन कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाने का नियम केवल एक दिन तक सीमित रखने के बजाय पूरे महीने जारी रखने की परंपरा है। 26 अक्टूबर से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक रोजाना सुबह स्नान के बाद तुलसी पूजन और भगवान विष्णु-मां लक्ष्मी की आराधना करें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें और परिवार के कल्याण की कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास में नियमित पूजा, दीपदान और सेवा भाव से किए गए कार्य पुण्यदायी होते हैं।

26 अक्टूबर से शुरू हो रहे कार्तिक मास में पूरे भक्ति भाव से इन नियमों का पालन करें। भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लेकर आएगा।