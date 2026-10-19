कार्तिक मास 27 अक्टूबर से शुरू, जानें स्नान-दान और तुलसी पूजा के जरूरी नियम

पवित्र कार्तिक मास 2026 की शुरुआत 27 अक्टूबर से हो रही है। जानिए इस पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, तुलसी विवाह और सात्विक जीवन के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक नियम।

हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बेहद पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा, पवित्र स्नान, दीपदान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास में श्रद्धा से किए गए पूजा-पाठ और नियमों का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार, साल 2026 में कार्तिक मास की शुरुआत 27 अक्टूबर से होगी। इसका समापन 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। पूरे महीने श्रद्धालु सुबह स्नान, भगवान की पूजा और शाम को दीपदान करते हैं। इसके अलावा तुलसी पूजन और सात्विक जीवनशैली अपनाने पर भी जोर दिया जाता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास का महत्व और इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए।

कार्तिक मास में क्यों खास है पूजा-पाठ और दान? कार्तिक मास को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी महीने भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इस अवसर को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है। इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजों का दान करना भी पुण्यदायी माना गया है। श्रद्धालु पूरे महीने अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-पाठ और सेवा के कार्य करते हैं।

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शाम को करें दीपदान कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग नदी तक नहीं जा सकते, वे घर पर स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र-जप करना शुभ माना जाता है।

इस महीने में शाम के समय दीपदान का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु मंदिरों, नदी के घाटों और पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाते हैं। घर के पूजा स्थल और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि कार्तिक मास में नियमित दीपदान करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

कार्तिक मास में तुलसी पूजा का रखें विशेष ध्यान कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दौरान सुबह तुलसी को जल चढ़ाने और शाम को घी का दीपक जलाने की परंपरा है। श्रद्धालु तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी पूजन से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस महीने में देवउठनी एकादशी का भी खास महत्व है। इसी दिन तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। साल 2026 में तुलसी विवाह 21 नवंबर, शनिवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

कार्तिक मास में सात्विक भोजन और संयम के नियम कार्तिक मास में खानपान और दिनचर्या को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करने की परंपरा है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए और दूसरों के प्रति कटु वचन बोलने या निंदा करने से बचना चाहिए।

इस महीने में जमीन पर सोने और सादा जीवन बिताने को भी पुण्यदायी माना गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में इन नियमों का पालन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में अनुशासन, सेवा और सद्भाव अपनाने का अवसर भी माना जाता है।

कार्तिक मास में पूरे महीने करें भगवान विष्णु का स्मरण कार्तिक मास में श्रद्धालु नियमित रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सुबह स्नान, पूजा-पाठ और शाम को दीपदान के साथ इस महीने की धार्मिक दिनचर्या पूरी की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान सच्चे मन से की गई आराधना और दान-पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

कार्तिक मास की शुरुआत से ही अपनी दिनचर्या में पूजा, सेवा और संयम को जगह दें। तुलसी पूजन, दीपदान और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यों को पूरे महीने जारी रखें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन नियमों का पालन करना इस पवित्र महीने की साधना का अहम हिस्सा है।