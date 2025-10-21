Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़kartik amavasya today snan daan tithi kab tak kya daan karein tulsi deepaan today
कितने बजे तक है आज कार्तिक अमावस्या तिथि, क्या दान करें, आज तुलसी में करें दीपदान

कितने बजे तक है आज कार्तिक अमावस्या तिथि, क्या दान करें, आज तुलसी में करें दीपदान

संक्षेप: kartik amavasya today: कार्तिक अमावस्या इस साल दो दिन है। कल दोपहर में अमावस्या तिथि शुरू हुई और आज शाम तक है, इसलिए कई प्रदोष काल की अमावस्या में कल दिवाली मनाई गई, वहीं कही-कहीं आज भी दिवाली मनाई जा रही है।

Tue, 21 Oct 2025 07:51 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कार्तिक अमावस्या इस साल दो दिन है। कल दोपहर में अमावस्या तिथि शुरू हुई, और आज शाम तक है, इसलिए कई प्रदोष काल की अमावस्या में कल दिवाली मनाई गई, वहीं कही-कहीं आज भी दिवाली मनाई जा रही है। कल पूरी रात अमावस्या थी। 20 अक्तूबर को दोपहर तीन बजकर 45 मिनट से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जो 21 अक्तूबर की शाम पांच बजकर 54 मिनट तक है। ऐसे में 20 अक्तूबर की पूरी रात अमावस्य है। कुछ लोग 21 अक्तूबर को भी दीवाली मनाएंगे। 22 अक्तूबर को गोवर्धन पूजा होगी। इसके बाद 23 अक्तूबर को भैय्या दूज का पर्व मनाया जाएगा। आज कार्तिक अमावस्या आप मंगलवार का संयोग बन बन रहा है, तो इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करें। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान और दान करें, दोपहर में पितरों के श्राद्ध और फिर शाम को तुलसी में दीपदान करें। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही सभी तीर्थों और नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान के जल में गंगाजल मिलाना भी पुण्यकारी होता है।

अमावस्या पर क्या दान करें

अमावस्या पर आप कपड़े, अनाज और पैसे दान कर सकते हैं। इसके अलावा गायों को हरा चारा आदि दान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के लिए कपड़े निकालकर, उन्हें तर्पण करें, फिर पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन छाता, चप्पल आदि दान करना भी शुभ माना जाता है। पवित्र नदियों में पितरों के निमित इस दिन स्नान करना भी बहुत शुभ होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Kartik maas amavasya kab h
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने