कितने बजे तक है आज कार्तिक अमावस्या तिथि, क्या दान करें, आज तुलसी में करें दीपदान

कार्तिक अमावस्या इस साल दो दिन है। कल दोपहर में अमावस्या तिथि शुरू हुई, और आज शाम तक है, इसलिए कई प्रदोष काल की अमावस्या में कल दिवाली मनाई गई, वहीं कही-कहीं आज भी दिवाली मनाई जा रही है। कल पूरी रात अमावस्या थी। 20 अक्तूबर को दोपहर तीन बजकर 45 मिनट से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जो 21 अक्तूबर की शाम पांच बजकर 54 मिनट तक है। ऐसे में 20 अक्तूबर की पूरी रात अमावस्य है। कुछ लोग 21 अक्तूबर को भी दीवाली मनाएंगे। 22 अक्तूबर को गोवर्धन पूजा होगी। इसके बाद 23 अक्तूबर को भैय्या दूज का पर्व मनाया जाएगा। आज कार्तिक अमावस्या आप मंगलवार का संयोग बन बन रहा है, तो इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करें। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान और दान करें, दोपहर में पितरों के श्राद्ध और फिर शाम को तुलसी में दीपदान करें। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही सभी तीर्थों और नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान के जल में गंगाजल मिलाना भी पुण्यकारी होता है।