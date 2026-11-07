कार्तिक अमावस्या में दिवाली कल तो स्नान दान की अमावस्या तिथि कब होगी खत्म
Amavasya kab ki hai: दिवाली पर अमावस्या तिथि कब है, इस साल अमावस्या तिथि दो दिन रहेगी। आइए जानें स्नान और दान की अमावस्या कब करें
कार्तिक मास की अमावस्या पर इस बार दो दिन है, हालांकि दिवाली की तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चूंकि दिवाली का पर्व प्रदोष काल में होता है, तो इस बार दिवाली की प्रदोष काल हमें 8 नवंबर को मिल रहा है, इसलिए दिवाली का पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा। लेकिन अमावस्या उदया तिथि में 9 तारीख को मिल रही है। इसलिए 9 तारीख को सोमवती अमावस्या है, इस दिन स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वहीं दिवाली पर जो लोग पितरों के लिए दान और तर्पण करते हैं, उनके लिए 8 नवंबर को ही करेगें। इस दिन पितरों के लिए दान और तर्पण करना अच्छा माना जाता है। यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इसलिए इस अमावस्या पर पितरो के लिए जरूर दान करना चाहिए। यहां आप पढ़ें अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और तिथि कब खत्म होगी। पितरों की पूजा कब की जाएगी, इसके बारे में भी आप यहां पढ़ सकते हैं।
दिवाली की अमावस्या तिथि कब से शुरू
इस साल अमावस्या तिथि 08 नवंबर को दोपहर 11:27 बजे प्रारंभ होकर 09 नवंबर सोमवार को मध्यान्ह 12:31 बजे तक रहेगी। सोमवार को सूर्योदय के समय प्रातः अमावस्या होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या मानी जाएगी। इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है, जिससे अमावस्या के स्नान और दान को खास बताया गया है।
यही नहीं अगले दिन सोमवती अमावस्या पर सूर्योदय के समय सूर्य, चन्द्रमा, व बुध तीन ग्रहों की युति होने के कारण अमावस्या पर्व का महत्व बढ़ गया है। सोमवती अमावस्या को स्नान,दान, धर्म,कर्म के लिए श्रेष्ठ फलदाई है। कार्तिक मास में सोमवती अमावस्या पर सौभाग्य योग होने के कारण विशेष फलदायी है। ग्रहों की बात करें तो शनि मार्गी हैं और गुरु सिंह राशि में हैं।
अमावस्या तिथि पर करें पितरों के लिए दीपदान और तर्पण
अमावस्या तिथि पर पानी में काले तिल डालकर पितरों को तर्पण देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दिया तर्पण पितरों तक जाता हैष उनके लिए कपड़ा, छाता आदि का दान किया जाता है। इसके अलावा इस दिन लक्ष्मी पूजन के बाद पितरों के लिए पहला दीपक जलाते हैं। उनके नाम का दीपदान इस दिन करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक मास की पू्र्णिमा पर भी पितरों के लिए खास दीपदान किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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