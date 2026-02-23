Hindustan Hindi News
देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर, जहां भगवान नहीं अस्थियों की होती है पूजा

Feb 23, 2026 06:40 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
उत्तराखंड के कार्तिक स्वामी मंदिर में किसी मूर्ति या प्रतिमा की नहीं, बल्कि भगवान कार्तिकेय की अस्थियों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर की खास बातें और कथा।

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां हर कदम पर प्रकृति और आस्था का संगम दिखाई देता है। लेकिन रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर इस देवभूमि की अनोखी विरासत है। यहां किसी मूर्ति या प्रतिमा की नहीं, बल्कि भगवान कार्तिकेय की अस्थियों की पूजा की जाती है। यह मंदिर त्याग, प्रेम और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। आइए जानते हैं इस मंदिर की खास बातें और कथा।

मंदिर तक पहुंचने की लंबी यात्रा

कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग-पोखरी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास पहाड़ की चोटी पर स्थित है। कनकचौरी गांव से लगभग 3 किमी की आसान लेकिन खड़ी पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ती है। रास्ते में हरे-भरे जंगल, पहाड़ों की सुंदर वादियां और ठंडी हवाएं यात्रा को रोमांचक बनाती हैं। ऊपर पहुंचकर पूरा दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि पर यहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। बर्फबारी के समय यात्रा में सावधानी बरतनी पड़ती है।

पौराणिक कथा और अस्थियों की पूजा

कार्तिक स्वामी मंदिर की कथा स्कंद पुराण और लोक कथाओं में मिलती है। माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय (स्कंद) और गणेश जी के बीच पिता शिव की परिक्रमा में प्रतिस्पर्धा हुई। गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा पूरी की, जबकि कार्तिकेय वाहन पर सवार होकर पूरी दुनिया घूम आए। हार से आहत होकर कार्तिकेय पहाड़ों पर चले गए और अपने पिता-माता को प्रेम और त्याग का प्रमाण देते हुए अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियां यहां प्राकृतिक शिला के रूप में प्रकट हुईं। यही कारण है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि अस्थियों की शिला की पूजा होती है। यह त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है।

मंदिर का इतिहास और शाम की आरती

कार्तिक स्वामी मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर छोटा लेकिन आस्था से भरा हुआ है। शाम की आरती यहां की सबसे खास बात है। आरती के दौरान दर्जनों घंटियां एक साथ बजती हैं और उनकी ध्वनि पहाड़ों में गूंजती है। पूरा परिसर शिव भक्ति और भगवान कार्तिकेय के नाम से गूंज उठता है। भक्त घंटों आरती में डूबे रहते हैं। मंदिर में सादगी और दिव्यता का अनोखा संगम है।

भक्तों के लिए खास बातें और सलाह

कार्तिक स्वामी मंदिर में भक्तों की संख्या दुर्गम रास्ते के बावजूद बढ़ती रहती है। यहां सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। यात्रा के दौरान हल्के कपड़े, पानी और जरूरी दवाएं साथ रखें। मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति सीमित है। शाम की आरती देखना ना भूलें - यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचाता है।

देवभूमि उत्तराखंड का यह मंदिर आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। आज भी भक्त यहां आकर यह सीखते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

