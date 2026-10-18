कर्क साप्ताहिक राशिफल 18-24 अक्टूबर 2026: सप्ताह की शुरुआत में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, मध्य के बाद बदलेगी स्थिति

Kark Saptahik Rashifal 18-24 October 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों में अहम रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में काम और जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, जबकि 18 अक्टूबर के बाद जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिल सकता है।

Kark Saptahik Rashifal 18-24 October 2026 Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत काम, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की व्यवस्था से होगी। चंद्रमा धनु राशि में आपके छठे भाव में रहेगा। इसलिए जिम्मेदारियां सामने रहेंगी, लेकिन उन्हें संभालने की क्षमता भी रहेगी। शुरुआती हिस्से में जीवनसाथी या विश्वसनीय साथी का सहयोग, पढ़ाई और व्यवसाय में प्रगति और साथ ही भोजन को लेकर सावधानी महत्वपूर्ण रहेगी। मंगल और गुरु आपकी ही राशि में हैं। इससे साहस, भावनात्मक तीव्रता और आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ती है। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला के चौथे भाव में घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक आराम को सक्रिय कर रहे हैं। बाहर की सफलता तभी सुख देगी जब घर का माहौल भी संतुलित रहे। 18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा मकर के सातवें भाव में आएगा। यहीं से संबंध, साझेदारी, क्लाइंट और विवाह का विषय ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अविवाहित लोगों के लिए गंभीर परिचय या विवाह की चर्चा हो सकती है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम न मानें। कारोबार में नई साझेदारी या कानूनी बातचीत आगे बढ़ सकती है। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के आठवें भाव में जाएगा। यहां राहु है, इसलिए रुका पैसा, साझा वित्त, अचानक खर्च या भावनात्मक उलझन ध्यान मांग सकती है। अच्छी खबर मिलने पर भी मन संतुष्ट न हो, ऐसा हो सकता है। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा मीन के नवम भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। सप्ताहांत में भाग्य का समर्थन लौटेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पुराने अनुभव का उपयोग करना जरूरी होगा।

कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों की शुरुआत उम्मीद से भरी रहेगी। छठे भाव का चंद्रमा प्रेम को बहुत रोमांटिक नहीं बनाता, लेकिन साथी का व्यावहारिक सहयोग महत्वपूर्ण होगा। कोई काम संभालना, आपकी चिंता सुनना या परिवार के सामने आपका साथ देना रिश्ते को मजबूत करेगा। 18 अक्टूबर शाम के बाद सातवें भाव का चंद्रमा सीधे साझेदारी को सक्रिय करेगा। जीवनसाथी से निकटता बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत, प्रस्ताव या परिवारों की मुलाकात का अवसर बन सकता है। वक्री शुक्र चौथे भाव में है। इसलिए घर, रहने की व्यवस्था और पुराने भावनात्मक विषय भी संबंध पर असर डालेंगे। 21 अक्टूबर के बाद आठवें भाव का चंद्रमा संवेदनशीलता बढ़ाएगा। एक छोटी निराशा भी बड़ी लग सकती है। पैसा, परिवार या निजी सीमा से जुड़ा विषय बहस बन सकता है। यहां जीतने से ज्यादा समझना जरूरी है। साथी की एक दिन की चुप्पी को पूरे रिश्ते का निर्णय न मानें। 23 अक्टूबर के बाद नवम भाव का चंद्रमा वातावरण को थोड़ा खुला करेगा। साथ में यात्रा, पूजा, परिवार से मिलने या भविष्य की योजना पर शांत चर्चा हो सकती है। शनि नवम भाव में वक्री है, इसलिए भविष्य के वादे व्यावहारिक रखें। इस सप्ताह संबंध बड़े दावे से नहीं, छोटे भरोसेमंद व्यवहार से मजबूत होंगे।

कर्क राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल छठे भाव का चंद्रमा शुरुआत में मेहनत, अभ्यास और अनुशासन को प्राथमिकता देता है। छात्रों के लिए नियमित पढ़ाई अच्छी रहेगी। आधे मन से पढ़ने पर परिणाम साधारण रहेंगे, इसलिए लिखकर अभ्यास और कमजोर विषय को दोहराना जरूरी होगा। नौकरी करने वालों को छोटे काम, ईमेल, रिपोर्ट और रोजमर्रा की जिम्मेदारी संभालनी होगी। 18 अक्टूबर के बाद सातवें भाव का चंद्रमा पार्टनरशिप, क्लाइंट और बातचीत से लाभ दे सकता है। कारोबारियों को नया प्रस्ताव, सहयोग या समझौते की संभावना मिल सकती है। कानूनी या कागजी विषय में भी प्रगति हो सकती है, लेकिन विवरण पढ़ना जरूरी है। 21 अक्टूबर के बाद काम में थोड़ी रुकावट, जवाब में देरी या अप्रत्याशित बदलाव हो सकता है। राहु आठवें भाव में है। इसलिए अधूरी जानकारी पर फैसला न लें। किसी वित्तीय या साझेदारी के विषय को जांचे बिना साइन न करें। 23 अक्टूबर के बाद नवम भाव का चंद्रमा और शनि का प्रभाव लंबी अवधि की योजना, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बनाएगा। वरिष्ठ की सलाह मानना उपयोगी रहेगा। सप्ताहांत में भाग्य थोड़ा सहयोगी होगा और बच्चों या विद्यार्थियों से जुड़ी खुशी मनोबल बढ़ा सकती है। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होगा। घर, संपत्ति और ऑफिस व्यवस्था से जुड़े कागज दोबारा देखना जरूरी होगा।

कुंभ राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल शुरुआत में धन को सुरक्षित रखने की सोच अच्छी रहेगी। छठे भाव का चंद्रमा नियमित भुगतान, बिल और छोटी जिम्मेदारियां साफ करने के लिए अच्छा है। जोखिम वाली योजना पर जल्दी न करें। 18 अक्टूबर के बाद सातवें भाव की सक्रियता जीवनसाथी, साझेदार या ससुराल पक्ष से व्यावहारिक मदद की संभावना बढ़ा सकती है। कारोबार में साझेदारी से आय का रास्ता खुल सकता है। किसी प्रस्ताव में भरोसा हो तो भी लिखित शर्तें साफ रखें। 21 अक्टूबर के बाद आठवां भाव रुका भुगतान, साझा संपत्ति, टैक्स, बीमा या अचानक खर्च को सामने ला सकता है। अटका पैसा मिल सकता है और राहत भी होगी, लेकिन उसी समय भावनात्मक खर्च का मन बन सकता है। पैसा हाथ में आते ही नई खरीद न करें। 23 अक्टूबर के बाद भाग्य का समर्थन बढ़ेगा और सप्ताहांत में आय उम्मीद से बेहतर रह सकती है। यह अच्छा संकेत है, लेकिन उसे बचत में बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। घर के खर्च और रिश्तों के तनाव को पैसे से हल करने की कोशिश न करें। बुध की वक्री चाल संपत्ति, वाहन, किराए या घरेलू भुगतान के दस्तावेज दोबारा देखने की सलाह देती है।

कुंभ राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल सप्ताह की शुरुआत में भोजन और पाचन पर ध्यान रखना होगा। बहुत भारी, अनियमित या बाहर का खाना शरीर को सूट न करे तो सरल भोजन चुनें। मंगल आपकी राशि में ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन साथ ही जल्दबाजी भी बढ़ा सकता है। व्यायाम अच्छा है, पर शरीर की सीमा समझें। 18 अक्टूबर के बाद संबंधों और सामाजिक काम के कारण दिनचर्या बदल सकती है। पानी और भोजन का समय बिगड़ने न दें। 21 अक्टूबर के बाद भावनात्मक तनाव शरीर पर जल्दी असर डाल सकता है। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें। किसी परेशान करने वाली खबर या बहस के बाद तुरंत ड्राइव न करें। लंबे समय बैठने से पैर में खिंचाव या शरीर में जकड़न महसूस हो तो छोटे ब्रेक लें। 23 अक्टूबर के बाद मानसिक राहत लौटेगी। हल्की सैर, प्रार्थना, घर का साधारण भोजन और समय पर सोना ज्यादा उपयोगी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर डरने के बजाय नियमितता रखें। अगर कोई साधारण परेशानी बनी रहे तो सामान्य चिकित्सा सलाह लेने में देर न करें।