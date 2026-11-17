Cancer Horoscope, आज 17 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -

आज का कर्क राशिफल: एक नजर में: पारिवारिक बातचीत और साझेदारी के लिए अच्छा दिन। बढ़ती चिड़चिड़ाहट और सेहत की अनदेखी से सावधान। घर में आज रिश्तों और साथ निभाने की बात प्रमुख होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बातचीत अनुकूल दिशा लेने के योग हैं। दूर रह रहे प्रेमी युगल के मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और साथ बिताए समय का महत्व अधिक महसूस होगा। कारोबार में नए प्रस्ताव या साझेदारी की चर्चा सामने आ सकती है। ससुराल की ओर से आर्थिक मदद मिलने के योग भी हैं। घर का माहौल लोगों की भूमिका और उनके सहयोग के इर्दगिर्द रहेगा। सिंह राशि के दूसरे भाव में गुरु परिवार के साथ बैठने और पैसे की उपयोगी बातचीत के लिए सहजता देगा। आपकी मीठी बात चर्चा को अच्छा स्वर देगी। इसी राशि के दूसरे भाव में मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। किसी बात पर उत्साह जल्दी आएगा और जवाब देने की गति तेज होगी। बच्चों का व्यवहार अधिक साहसी रहेगा। दिन में रिश्तों की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन आवाज का बढ़ता तीखापन बातचीत की गर्मजोशी घटा सकता है। आज परिवार में बात पूरी सुनकर उत्तर देना उपयोगी रहेगा।

आज का कर्क राशिफल (17 नवंबर): आज दूसरे पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण करियर और शिक्षा कारोबार में किसी नए प्रस्ताव पर बातचीत होने की संभावना है। साझेदारी के विषय में दूसरे पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संपर्क के साथ संवाद आगे बढ़ने पर काम की दिशा अधिक स्पष्ट लगेगी। किसी प्रस्ताव का आना अपने आप अंतिम सहमति नहीं बनेगा, इसलिए आज अवसर और उसका नतीजा अलग चरणों में रहेंगे। कानूनी या अदालती मामले में अनुकूल प्रगति के योग हैं, लेकिन अंतिम फैसले की निश्चितता नहीं है। छात्रों को सफलता के लिए भारी मेहनत करनी होगी। पढ़ाई का लक्ष्य सामने रहेगा और उसके लिए दिया गया समय खास महत्व रखेगा। बच्चों का बढ़ा साहस कठिन सवाल के सामने कोशिश करने की हिम्मत देगा। आज अभ्यास के लिए एक लंबा, तय समय रखें।

आर्थिक स्थिति परिवार में पैसे की काम की बातचीत होगी। किस जरूरत में किसका सहयोग उपयोगी रहेगा, इस पर बात आगे बढ़ेगी। ससुराल की ओर से आर्थिक सहारा मिलने की संभावना है। यह संभावना उम्मीद देगी, हालांकि रकम या सहायता के निश्चित रूप का संकेत नहीं है। कारोबारी प्रस्ताव आर्थिक दिशा पर सोचने का अवसर देंगे। साझेदारी की चर्चा से अपनी जरूरत स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। बोलते समय उत्साह बढ़ेगा और किसी सुझाव पर तुरंत प्रतिक्रिया आएगी। घर की बातचीत में धीरज रहने पर धन का विषय सहज रहेगा। सहयोग की संभावना को तय आमदनी मानकर खर्च न बढ़ाएं।

प्रेम और रिश्ते दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के सातवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के आठवें भाव में आएगा। पहले हिस्से में जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क दिन के केंद्र में रहेंगे। बाद के हिस्से में चंद्राष्टम से मन उदास या बेचैन होगा। रिश्ते की कोई साधारण बात भी तब अधिक सोच में रखेगी। नियमित काम में लगे रहने से दिन अधिक सहज लगेगा। साथी के प्रति आकर्षण बना रहेगा। दूर रहने वाले प्रेमियों के मिलने के योग खुशी बढ़ाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आशा देगी। परिवार के साथ बैठना अच्छा लगेगा, लेकिन बदलता मन कभी अचानक चुप करा देगा। किसी भावुक बातचीत में अपनी वर्तमान मनःस्थिति साफ बता दें।

स्वास्थ्य सेहत का कोई ऐसा विषय सामने आ सकता है जिसे टालते रहने का मन हो। आज उस पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। मन की बेचैनी और छोटी चिड़चिड़ाहट आराम की जरूरत अधिक महसूस कराएगी। किसी बीमारी या शरीर के खास हिस्से का दावा करने का आधार नहीं है। काम और रिश्तों की चर्चा में व्यस्तता रहेगी, इसलिए अपनी तकलीफ को पीछे रखने की प्रवृत्ति बन सकती है। दोपहर के बाद मन का भारीपन रोज की गति को धीमा करेगा। स्वास्थ्य की परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें।

शुभ अंक

९

शुभ रंग

लाल

शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें

पढ़ाई या जरूरी नियमित काम के लिए पहले से समय तय करें।

क्या न करें

पारिवारिक चर्चा में चिड़चिड़ाहट के चलते किसी की बात बीच में न काटें।

कल का राशिफल