आज का कर्क राशिफल (17 नवंबर): आज दूसरे पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण
Cancer Horoscope, आज 17 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -
आज का कर्क राशिफल: एक नजर में: पारिवारिक बातचीत और साझेदारी के लिए अच्छा दिन। बढ़ती चिड़चिड़ाहट और सेहत की अनदेखी से सावधान। घर में आज रिश्तों और साथ निभाने की बात प्रमुख होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बातचीत अनुकूल दिशा लेने के योग हैं। दूर रह रहे प्रेमी युगल के मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और साथ बिताए समय का महत्व अधिक महसूस होगा। कारोबार में नए प्रस्ताव या साझेदारी की चर्चा सामने आ सकती है। ससुराल की ओर से आर्थिक मदद मिलने के योग भी हैं। घर का माहौल लोगों की भूमिका और उनके सहयोग के इर्दगिर्द रहेगा। सिंह राशि के दूसरे भाव में गुरु परिवार के साथ बैठने और पैसे की उपयोगी बातचीत के लिए सहजता देगा। आपकी मीठी बात चर्चा को अच्छा स्वर देगी। इसी राशि के दूसरे भाव में मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। किसी बात पर उत्साह जल्दी आएगा और जवाब देने की गति तेज होगी। बच्चों का व्यवहार अधिक साहसी रहेगा। दिन में रिश्तों की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन आवाज का बढ़ता तीखापन बातचीत की गर्मजोशी घटा सकता है। आज परिवार में बात पूरी सुनकर उत्तर देना उपयोगी रहेगा।
आज का कर्क राशिफल (17 नवंबर): आज दूसरे पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण
करियर और शिक्षा
कारोबार में किसी नए प्रस्ताव पर बातचीत होने की संभावना है। साझेदारी के विषय में दूसरे पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संपर्क के साथ संवाद आगे बढ़ने पर काम की दिशा अधिक स्पष्ट लगेगी। किसी प्रस्ताव का आना अपने आप अंतिम सहमति नहीं बनेगा, इसलिए आज अवसर और उसका नतीजा अलग चरणों में रहेंगे। कानूनी या अदालती मामले में अनुकूल प्रगति के योग हैं, लेकिन अंतिम फैसले की निश्चितता नहीं है। छात्रों को सफलता के लिए भारी मेहनत करनी होगी। पढ़ाई का लक्ष्य सामने रहेगा और उसके लिए दिया गया समय खास महत्व रखेगा। बच्चों का बढ़ा साहस कठिन सवाल के सामने कोशिश करने की हिम्मत देगा। आज अभ्यास के लिए एक लंबा, तय समय रखें।
आर्थिक स्थिति
परिवार में पैसे की काम की बातचीत होगी। किस जरूरत में किसका सहयोग उपयोगी रहेगा, इस पर बात आगे बढ़ेगी। ससुराल की ओर से आर्थिक सहारा मिलने की संभावना है। यह संभावना उम्मीद देगी, हालांकि रकम या सहायता के निश्चित रूप का संकेत नहीं है। कारोबारी प्रस्ताव आर्थिक दिशा पर सोचने का अवसर देंगे। साझेदारी की चर्चा से अपनी जरूरत स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। बोलते समय उत्साह बढ़ेगा और किसी सुझाव पर तुरंत प्रतिक्रिया आएगी। घर की बातचीत में धीरज रहने पर धन का विषय सहज रहेगा। सहयोग की संभावना को तय आमदनी मानकर खर्च न बढ़ाएं।
प्रेम और रिश्ते
दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के सातवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के आठवें भाव में आएगा। पहले हिस्से में जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क दिन के केंद्र में रहेंगे। बाद के हिस्से में चंद्राष्टम से मन उदास या बेचैन होगा। रिश्ते की कोई साधारण बात भी तब अधिक सोच में रखेगी। नियमित काम में लगे रहने से दिन अधिक सहज लगेगा। साथी के प्रति आकर्षण बना रहेगा। दूर रहने वाले प्रेमियों के मिलने के योग खुशी बढ़ाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आशा देगी। परिवार के साथ बैठना अच्छा लगेगा, लेकिन बदलता मन कभी अचानक चुप करा देगा। किसी भावुक बातचीत में अपनी वर्तमान मनःस्थिति साफ बता दें।
स्वास्थ्य
सेहत का कोई ऐसा विषय सामने आ सकता है जिसे टालते रहने का मन हो। आज उस पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। मन की बेचैनी और छोटी चिड़चिड़ाहट आराम की जरूरत अधिक महसूस कराएगी। किसी बीमारी या शरीर के खास हिस्से का दावा करने का आधार नहीं है। काम और रिश्तों की चर्चा में व्यस्तता रहेगी, इसलिए अपनी तकलीफ को पीछे रखने की प्रवृत्ति बन सकती है। दोपहर के बाद मन का भारीपन रोज की गति को धीमा करेगा। स्वास्थ्य की परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई या जरूरी नियमित काम के लिए पहले से समय तय करें।
क्या न करें
पारिवारिक चर्चा में चिड़चिड़ाहट के चलते किसी की बात बीच में न काटें।
कल का राशिफल
कल बेवजह तनाव होगा और किसी खबर से निराशा होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। साथी से समझदारी की जरूरत होगी। प्रेम सामान्य रहेगा। रास्ते और काम में सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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