आज का कर्क राशिफल (3 नवंबर): आज पुराने मतभेद पर बातचीत शुरू करना उपयोगी
Cancer Horoscope, आज 3 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -
Kark Rashifal Daily Cancer Horoscope 3 November 2026, आज का कर्क राशिफल: तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के दूसरे भाव में रहेगा। परिवार में कही गई बात, खर्च की प्राथमिकता और अपनी जरूरत व्यक्त करने का तरीका महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रभावी बोलना उपयोगी है, लेकिन सुनने वाले की सहमति अलग विषय है। गुरु सिंह राशि के दूसरे भाव में है। उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और सोचकर कही बात सहायक हो सकती है, फिर भी आर्थिक निर्णय को अपने बजट और जोखिम की कसौटी पर परखें। आज किसी चर्चा में तुरंत उत्तर देने के बजाय बात पूरी सुनना बेहतर रहेगा। पारिवारिक अपेक्षा निभाते हुए अपनी वास्तविक क्षमता बताने की गुंजाइश रखें।
आज का कर्क राशिफल (3 नवंबर): आज पुराने मतभेद पर बातचीत शुरू करना उपयोगी
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, मार्गदर्शक से संपर्क और यात्रा संबंधी जिम्मेदारियों में धैर्यपूर्ण तैयारी जरूरी है। केवल अवसर अनुकूल होने की उम्मीद से दस्तावेज या अभ्यास अधूरा न छोड़ें। नौकरी में अपनी बात रखने के लिए संक्षिप्त विवरण और जरूरी प्रमाण तैयार करें। किसी असहमति पर समाधान चाहिए तो पहले साझा उद्देश्य पहचानें, फिर अलग राय समझाएं। व्यवसाय में भुगतान और सेवा की शर्तों को बातचीत के बाद लिखित रूप दें। विद्यार्थी याद किए उत्तर को अपने शब्दों में समझाने का अभ्यास करें। छोटे बच्चे की शिक्षा शुरू कराने का विचार हो तो उसकी रुचि, सहजता और सीखने की गति देखें। पाठ्यक्रम चुनते समय प्रचार से अधिक शिक्षक, अभ्यास की व्यवस्था और कुल शुल्क की जानकारी लें।
आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा आर्थिक दायित्वों और परिवार के उपलब्ध साधनों के बीच पारदर्शिता की जरूरत बताती है। किसी संयुक्त भुगतान में अपनी हिस्सेदारी स्पष्ट करें और पुराने हिसाब का प्रमाण संभालें। बचत बढ़ाने की शुरुआत नियमित खर्च पहचानने से हो सकती है, केवल नई निवेश योजना चुनने से नहीं। निवेश पर विचार हो तो निकासी की शर्त, शुल्क और संभावित जोखिम पढ़ें। परिवार की किसी अतिरिक्त जरूरत के लिए बजट में गुंजाइश देखें। आर्थिक मदद का अनुरोध आए तो जवाब देने से पहले अपने जरूरी भुगतान गिन लें। अपनी सीमा बताना संबंध की उपेक्षा नहीं है।
प्रेम और रिश्ते
पुराने मतभेद पर बातचीत शुरू करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन समाधान दोनों पक्षों की इच्छा पर निर्भर रहेगा। पहले पूछें कि सामने वाला अभी चर्चा के लिए तैयार है या नहीं। परिवार में किसी आयोजन या संभावित मेहमान की तैयारी हो तो काम बांटें और खर्च की सीमा बता दें। साथी से पैसे की बात करते समय व्यक्ति की आदत पर टिप्पणी करने के बजाय संबंधित खर्च पर रहें। किसी प्रियजन की राय अलग हो तो अपनी बात दोहराने से पहले उसका कारण समझें। नए परिचय में आकर्षक बातचीत के साथ व्यवहार की निरंतरता भी देखें। निजी बात साझा करने का दबाव महसूस हो तो विनम्रता से अपनी सीमा रख सकते हैं।
सेहत राशिफल
खाने के समय जल्दबाजी कम रखें और लंबे अंतराल के बाद जरूरत से अधिक खाने से बचें। काम में लगातार बोलना पड़ता हो तो छोटे विराम लें और पानी उपलब्ध रखें। थकान महसूस होने पर केवल चाय या कॉफी के सहारे काम खींचने के बजाय आराम की गुंजाइश देखें। हल्की गतिविधि को अपनी क्षमता और चल रही चिकित्सकीय सलाह के अनुसार रखें। किसी जांच या उपचार का निर्देश मिला हो तो उसे व्यवस्थित रूप से दर्ज करें। सुनी हुई स्वास्थ्य जानकारी को अपने लिए स्वतः सही न मानें। परेशानी बनी रहे या बढ़े तो योग्य चिकित्सक से संपर्क करें।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
जिस आर्थिक या पारिवारिक विषय पर चर्चा करनी है, उसके तथ्य पहले लिखें। अपनी जरूरत, उपलब्ध संसाधन और संभव विकल्प अलग रखें, ताकि बातचीत शिकायतों के बजाय व्यावहारिक सहमति की दिशा में आगे बढ़ सके।
क्या न करें
बात मनवाने के लिए ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो। साझा भुगतान की शर्त बिना पढ़े स्वीकार करने, जरूरी बचत बांध देने और किसी की निजी बात परिवार में फैलाने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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