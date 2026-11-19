Cancer Horoscope in hindi, आज 19 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -

Cancer, आज का कर्क राशिफल: जीवनसाथी से किसी बात पर राय अलग होगी और चर्चा बहस का रूप लेगी। मन पहले से कुछ उदास रहेगा, इसलिए साधारण बातचीत भी ज्यादा भारी लगेगी। प्रेम जीवन के लिए दिन अनुकूल नहीं है। अपनी भावना समझाने की इच्छा होगी, मगर शब्दों में सहजता कम रहेगी। घर और काम की सामान्य बातों में भी रुकावट महसूस होगी। किसी बात से पीछे हटने का मन बनेगा और चर्चा पूरी करने का उत्साह घटेगा। आज दिन को सहज बनाने वाला पक्ष नियमित काम रहेगा। बड़े फैसले की तुलना में परिचित जिम्मेदारी अधिक संभलने योग्य लगेगी। अपने आसपास के व्यक्ति की हर बात का उत्तर देने की इच्छा भीतर की बेचैनी बढ़ाएगी। साफ चेतावनी है कि कड़वे शब्द आपको अनावश्यक उलझन में डाल सकते हैं।

कर्क राशिफल (19 नवंबर): केतु धन और पारिवारिक टॉपिक में पीछे हटने का देगा भाव करियर राशिफल काम में बाधाएं आएंगी और सामान्य गति बनाए रखने में अतिरिक्त ध्यान लगेगा। कोई परिचित कार्य भी अपेक्षा से लंबा महसूस होगा। आज बड़ी पहल से अधिक रोज की जिम्मेदारी निभाना अनुकूल रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम के कारण उदासी या बेचैनी रहेगी। इसका अर्थ डरने की बात नहीं है, बल्कि मन की संवेदनशीलता अधिक रहेगी। पढ़ाई में कठिन विषय पर अटकने से खीझ होगी। जिस काम का तरीका मालूम है, उसमें टिके रहना सहज लगेगा। दफ्तर की बातचीत में कम शब्दों में बात रखना उपयोगी होगा। आज की कार्यसूची छोटी और साफ रखें।

धन राशिफल काम में सोचसमझकर लिया गया सीमित जोखिम संभाला जा सकता है, हालांकि बड़े लाभ का पक्का संकेत नहीं है। आज आर्थिक निर्णय लेते समय मन की बेचैनी भी साथ रहेगी। सिंह राशि के दूसरे भाव में केतु धन और पारिवारिक विषयों में पीछे हटने का भाव देगा। किसी खर्च या इच्छा को छोड़ देने का मन होगा। परिवार में पैसे की बातचीत लंबी खींचने की रुचि कम रहेगी। कन्या राशि के तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में स्थित मार्गी शुक्र स्नेह और सुखसुविधा की चाह बढ़ाएगा, जिससे शौक पर खर्च होने की संभावना है। किसी पसंद की चीज पर खर्च करने और उससे हट जाने के बीच मन बदलेगा। खर्च की सीमा पहले तय कर लें।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ मतभेद दिन का संवेदनशील हिस्सा रहेगा। एक ही बात को देखने का नजरिया अलग होगा और बातचीत में नाराजगी उभरेगी। प्रेम संबंधों में अपेक्षित सहजता कम रहेगी। मिलने या बात करने के बाद भी मन पूरी तरह हल्का होने में समय लेगा। परिवार के किसी विषय से थोड़ी दूरी बनाने की इच्छा होगी। इसका असर आपकी कम बोलने की प्रवृत्ति में दिखेगा। सामने वाला आपके छोटे जवाब का अलग अर्थ निकाल सकता है। स्नेह जताने की चाह रहेगी, मगर उसे व्यक्त करने का तरीका उलझेगा। किसी नाराजगी पर तुरंत अंतिम बात कहने से बचें। आज रिश्ते की चर्चा में विराम का महत्व रहेगा।

सेहत राशिफल मन की उदासी के साथ शारीरिक असुविधा की संभावना है। दिन भर खुद को खींचकर सक्रिय रखने का मन नहीं होगा। संकेत किसी खास बीमारी का निष्कर्ष नहीं देता, इसलिए परेशानी को नाम देने की जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। काम की रुकावट और घरेलू बहस से थकान अधिक महसूस हो सकती है। अपनी सहज दिनचर्या में रहना आज अनुकूल रहेगा। बाहर निकलते समय जल्दबाजी बढ़ने की संभावना है, खासकर जब मन किसी पुरानी बातचीत में अटका हो। वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रास्ते पर रखें। कोई असुविधा बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लेना उचित होगा। परिचित काम और शांत वातावरण में मन को कुछ ठहराव मिलेगा।

शुभ अंक-१

शुभ रंग-लाल

शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें

आज के नियमित कामों में सबसे आसान काम पहले पूरा करें।

क्या न करें

जीवनसाथी की एक बात से नाराज होकर पुराने मतभेदों की पूरी चर्चा न खोलें।

कल का राशिफल