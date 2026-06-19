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कर्क राशिफल 20 जून 2026: घर-परिवार में रखें धैर्य, जल्दबाजी में लिया फैसला बढ़ा सकता है परेशानी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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कर्क राशि के जातकों के लिए 20 जून का दिन परिवार, घरेलू जिम्मेदारियों और आर्थिक मामलों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। घर में किसी महत्वपूर्ण चर्चा या फैसले की स्थिति बन सकती है। नौकरी और कारोबार में नए काम करने का उत्साह रहेगा, लेकिन तैयारी पूरी रखना जरूरी होगा। 

कर्क राशिफल 20 जून 2026: घर-परिवार में रखें धैर्य, जल्दबाजी में लिया फैसला बढ़ा सकता है परेशानी

Kark Rashifal Cancer Horoscope 20 June 2026: घर में किसी पारिवारिक चर्चा के बीच दिन की दिशा तय होती दिख सकती है। कौन सा काम पहले हो, किस खर्च को रोका जाए, या किस रिश्तेदार से कब बात की जाए, ऐसी बातें सामने आ सकती हैं। आपका मन आज साहसी रहेगा और आप कुछ अलग करने की सोच सकते हैं। चंद्रमा सिंह में होने से ध्यान धन, सुविधा और घरेलू जरूरतों पर रहेगा। शनिवार की चाल याद दिलाएगी कि हर उत्साह के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। छोटे सफर या आसपास के काम के लिए निकलना पड़ सकता है। यह दौड़भाग फलदायी हो सकती है, बशर्ते आप खुद को बहुत ज्यादा न थकाएं। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, इसलिए बड़े फैसले रोककर रखना ठीक रहेगा। खासकर वाहन खरीदने या बुकिंग से जुड़ी बात आज टालना बेहतर है। घर के माहौल में गर्मी तब आ सकती है जब आप अपनी बात तुरंत मनवाना चाहें। देर दोपहर में ऐसी जल्दबाजी से बचें। सुबह का शांत हिस्सा जरूरी निर्णयों और बातचीत के लिए अधिक अनुकूल है। अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो आज घर का माहौल संभाल सकते हैं। आपकी नरमी ही आपकी ताकत बनेगी।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों का विषय आज संवेदनशील है। जीवनसाथी के साथ छोटी बात भी तकरार का रूप ले सकती है, खासकर जब दोनों अपनी बात पूरी सुनवाना चाहें। ऐसे में आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं मिलेगा। घर की शांति ज्यादा कीमती है। परिवार में किसी मुद्दे, जैसे किसी खर्च, सफर या रिश्तेदारी निभाने पर चर्चा हो सकती है। उसमें फैसला लेने से पहले सबकी बात सुनें। अगर आप पहले से परेशान हैं, तो अपने मन की थकान सीधे शब्दों में कह दें। सामने वाला समझ सकता है। बच्चों या बुजुर्गों के सामने तनावभरी बहस से बचना बेहतर रहेगा। शाम तक माहौल नरम हो सकता है। यही छोटी राहत दिन को संभाल लेगी।

शिक्षा और करियर

कामकाज में आप हिम्मत दिखाएंगे। कोई ऐसा काम भी उठाने का मन होगा जो दूसरों ने टाल रखा हो। यह अच्छी बात है, पर तैयारी अधूरी न छोड़ें। छोटे सफर, साइट विजिट, लोकल मीटिंग या दस्तावेज जमा करने जैसे काम बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोग अपने काम का दायरा बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन एक साथ बहुत कुछ न लें। विद्यार्थियों को ध्यान बनाए रखने के लिए शांत माहौल चाहिए होगा। घर में शोर हो तो समय बदल लें। करियर से जुड़ा निर्णय लेना हो तो सुबह का समय ठीक है। देर दोपहर में मन जल्दी प्रतिक्रिया देता है। कारोबारी लोगों को नई खरीद या वाहन निवेश रोककर चलना चाहिए। पहले नकदी और ज़रूरत की समीक्षा करें।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में दिन संतुलित है, बहुत खुला नहीं। आय सामान्य रह सकती है और खर्च कामचलाऊ ढंग से निकलेंगे। घर की जरूरतों पर खर्च होगा, पर बड़ी खरीद अभी रोकना ही बेहतर है। वाहन से जुड़ी रकम, अग्रिम भुगतान या लोन की प्रक्रिया को आज आगे न बढ़ाएं। अगर किसी छोटे सफर पर खर्च हो तो उसे पहले से तय सीमा में रखें। नकदी और डिजिटल खर्च मिलाकर एक कुल रकम लिख लेना उपयोगी रहेगा। जल्द असर दिखाने वाले किसी ऑफर में फंसना आज की टालने योग्य भूल होगी।

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स्वास्थ्य और कल्याण

सेहत पर थोड़ी सावधानी जरूरी है। शरीर में गर्मी, थकान, पेट की गड़बड़ी या सिर भारी होने जैसी शिकायत हो सकती है। बहुत देर तक भूखे रहकर फिर एक साथ ज्यादा न खाएं। अगर बाहर जाना हो तो पानी साथ रखें। वाहन चलाते समय ध्यान बंटा हुआ न हो। मन अशांत हो तो दोपहर के बाद पांच मिनट आंखें बंद करके बैठें। इससे चिड़चिड़ापन काफी घटेगा।

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आज की सलाह:

घर की शांति को प्राथमिकता दें, हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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