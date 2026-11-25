कर्क राशिफल (25 नवंबर 2026): आज खर्च संभाल लेगी आमदनी, मित्र की अच्छी खबर मन खुश करेगी
Cancer Horoscope in Hindi: मित्रों से बातचीत के लिए अच्छा दिन। मकान खरीदने की जल्दबाजी करने से सावधान। कारोबार का दिन सामान्य रफ्तार से चलेगा। आमदनी का पक्ष खर्च को संतुलित रखेगा। पढ़ें 25 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।
किसी मित्र की अच्छी खबर आज मन खुश करेगी और लोगों से जुड़ने का उत्साह रहेगा। आमदनी आपके खर्च को संभाल लेगी, हालांकि कमाई और कारोबार के लिहाज से दिन औसत रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है। तय लंबी यात्रा रद्द होगी, जिससे कार्यक्रम का वह हिस्सा बदल जाएगा जिसके लिए मन तैयार था। सिंह राशि के दूसरे भाव में मार्गी गुरु परिवार की बातचीत में मिठास देगा और पैसे पर उपयोगी चर्चा का अवसर बनाएगा। घर के लोग साथ बैठेंगे तो रोज की जरूरत पर बात सहज होगी। किसी आर्थिक विषय को समझाने में आपके शब्दों का ढंग माहौल को सुलझा हुआ रखेगा।
करियर और शिक्षा
कारोबार का दिन सामान्य रफ्तार से चलेगा। आमदनी का पक्ष खर्च को संतुलित रखेगा, लेकिन इसे बड़े विस्तार का दिन मानने का संकेत नहीं है। परिचितों से संपर्क बना रहेगा और काम से जुड़ी बातचीत अकेलापन कम करेगी। जिस लंबी यात्रा के लिए तैयारी थी, उसके रद्द होने से काम का क्रम बदल जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहपाठी की मदद मिलेगी। किसी कठिन हिस्से को साथ समझने पर विषय ज्यादा स्पष्ट होगा। तुला राशि के चौथे भाव में मार्गी बुध घर की बातचीत और पढ़ाई को सक्रिय रखेगा। संदेशों के माध्यम से बात आगे बढ़ाने में सहजता होगी। घर पर पढ़ने वालों का ध्यान चर्चा के जरिए बेहतर बैठेगा। आज सहपाठी के साथ अपनी अटकी हुई पढ़ाई पर समय तय करें। अकेले उलझे सवाल पर साथ बैठना अधिक उपयोगी महसूस होगा।
आर्थिक स्थिति
आमदनी और खर्च का संतुलन बना रहेगा। इससे दिन की जरूरतें संभलेंगी, पर बड़ी रकम बच जाने की पक्की उम्मीद का आधार नहीं है। परिवार में पैसे से जुड़ी उपयोगी बातचीत होगी। अपनी जरूरत बताने और दूसरे का पक्ष समझने का स्वर सहज रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे आमदनी और मित्रों से संपर्क पर ध्यान रहेगा तथा मेल मिलाप का सुख मिलेगा। मकान लेने या खरीदने की योजना अभी आगे टालना बेहतर रहेगा। साफ चेतावनी है, आज घर खरीदने की जल्दबाजी आर्थिक संतुलन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। उपलब्ध आमदनी को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से रखें। किसी परिचित की अच्छी आर्थिक खबर आपको प्रसन्न करेगी, लेकिन अपनी स्थिति की तस्वीर फिर भी अलग रहेगी।
प्रेम और रिश्ते
प्रेम जीवन में पहले से बेहतर संवाद की संभावना है। किसी बात को शांत ढंग से कह पाने पर नजदीकी बढ़ने के योग हैं। मन में जमा भावना व्यक्त करने के लिए शब्द अधिक सहज मिलेंगे। परिवार का साथ अच्छा लगेगा और साथ बैठने पर अपनापन रहेगा। किसी मित्र की खबर बातचीत का सुखद विषय बनेगी। लंबे सफर का रद्द होना मिलने जुलने की तय योजना को बदलेगा, इसलिए दिन का भाव भी कुछ समय के लिए बदला हुआ रहेगा। इसके बावजूद लोगों से संपर्क बना रहने के कारण मन अकेला नहीं पड़ेगा। घर में किसी जरूरत पर हुई चर्चा रिश्तों की व्यावहारिक समझ बढ़ाएगी। आज साथी की बात पूरी सुनने के लिए अलग समय दें। शाम तक किसी परिचित बातचीत से मन हल्का होगा और संबंधों की गर्माहट महसूस होगी।
स्वास्थ्य
आज मन को लोगों का साथ अच्छा लगेगा। बातचीत और अपनापन सहजता देंगे, हालांकि इनके आधार पर किसी खास स्वास्थ्य सुधार का दावा नहीं है। लंबी यात्रा रद्द होने से दिनचर्या का क्रम बदलेगा। पहले से तय तैयारी के बाद खाली हुआ समय अलग महसूस होगा। पढ़ाई या घरेलू चर्चा में देर तक बैठे रहने पर विश्राम की जरूरत का ध्यान आएगा। दिन के बीच थोड़े आराम के लिए समय रखें। शाम को मन का झुकाव किसी अपने के साथ शांत बातचीत की ओर रहेगा।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई के अटके हिस्से पर सहपाठी से मदद लें।
क्या न करें
मकान खरीदने का फैसला आज अंतिम न करें।
कल का राशिफल
कल आत्मविश्वास कम रहेगा और भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। खर्च आमदनी से बढ़ेगा। जीवनसाथी की नाराजगी संभव है। विद्यार्थियों का समय भटकेगा और कारोबारी यात्रा के परिणाम कमजोर रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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