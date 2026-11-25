Cancer Horoscope in Hindi: मित्रों से बातचीत के लिए अच्छा दिन। मकान खरीदने की जल्दबाजी करने से सावधान। कारोबार का दिन सामान्य रफ्तार से चलेगा। आमदनी का पक्ष खर्च को संतुलित रखेगा। पढ़ें 25 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।

किसी मित्र की अच्छी खबर आज मन खुश करेगी और लोगों से जुड़ने का उत्साह रहेगा। आमदनी आपके खर्च को संभाल लेगी, हालांकि कमाई और कारोबार के लिहाज से दिन औसत रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है। तय लंबी यात्रा रद्द होगी, जिससे कार्यक्रम का वह हिस्सा बदल जाएगा जिसके लिए मन तैयार था। सिंह राशि के दूसरे भाव में मार्गी गुरु परिवार की बातचीत में मिठास देगा और पैसे पर उपयोगी चर्चा का अवसर बनाएगा। घर के लोग साथ बैठेंगे तो रोज की जरूरत पर बात सहज होगी। किसी आर्थिक विषय को समझाने में आपके शब्दों का ढंग माहौल को सुलझा हुआ रखेगा।

करियर और शिक्षा कारोबार का दिन सामान्य रफ्तार से चलेगा। आमदनी का पक्ष खर्च को संतुलित रखेगा, लेकिन इसे बड़े विस्तार का दिन मानने का संकेत नहीं है। परिचितों से संपर्क बना रहेगा और काम से जुड़ी बातचीत अकेलापन कम करेगी। जिस लंबी यात्रा के लिए तैयारी थी, उसके रद्द होने से काम का क्रम बदल जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सहपाठी की मदद मिलेगी। किसी कठिन हिस्से को साथ समझने पर विषय ज्यादा स्पष्ट होगा। तुला राशि के चौथे भाव में मार्गी बुध घर की बातचीत और पढ़ाई को सक्रिय रखेगा। संदेशों के माध्यम से बात आगे बढ़ाने में सहजता होगी। घर पर पढ़ने वालों का ध्यान चर्चा के जरिए बेहतर बैठेगा। आज सहपाठी के साथ अपनी अटकी हुई पढ़ाई पर समय तय करें। अकेले उलझे सवाल पर साथ बैठना अधिक उपयोगी महसूस होगा।

आर्थिक स्थिति आमदनी और खर्च का संतुलन बना रहेगा। इससे दिन की जरूरतें संभलेंगी, पर बड़ी रकम बच जाने की पक्की उम्मीद का आधार नहीं है। परिवार में पैसे से जुड़ी उपयोगी बातचीत होगी। अपनी जरूरत बताने और दूसरे का पक्ष समझने का स्वर सहज रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे आमदनी और मित्रों से संपर्क पर ध्यान रहेगा तथा मेल मिलाप का सुख मिलेगा। मकान लेने या खरीदने की योजना अभी आगे टालना बेहतर रहेगा। साफ चेतावनी है, आज घर खरीदने की जल्दबाजी आर्थिक संतुलन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। उपलब्ध आमदनी को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से रखें। किसी परिचित की अच्छी आर्थिक खबर आपको प्रसन्न करेगी, लेकिन अपनी स्थिति की तस्वीर फिर भी अलग रहेगी।

प्रेम और रिश्ते प्रेम जीवन में पहले से बेहतर संवाद की संभावना है। किसी बात को शांत ढंग से कह पाने पर नजदीकी बढ़ने के योग हैं। मन में जमा भावना व्यक्त करने के लिए शब्द अधिक सहज मिलेंगे। परिवार का साथ अच्छा लगेगा और साथ बैठने पर अपनापन रहेगा। किसी मित्र की खबर बातचीत का सुखद विषय बनेगी। लंबे सफर का रद्द होना मिलने जुलने की तय योजना को बदलेगा, इसलिए दिन का भाव भी कुछ समय के लिए बदला हुआ रहेगा। इसके बावजूद लोगों से संपर्क बना रहने के कारण मन अकेला नहीं पड़ेगा। घर में किसी जरूरत पर हुई चर्चा रिश्तों की व्यावहारिक समझ बढ़ाएगी। आज साथी की बात पूरी सुनने के लिए अलग समय दें। शाम तक किसी परिचित बातचीत से मन हल्का होगा और संबंधों की गर्माहट महसूस होगी।

स्वास्थ्य आज मन को लोगों का साथ अच्छा लगेगा। बातचीत और अपनापन सहजता देंगे, हालांकि इनके आधार पर किसी खास स्वास्थ्य सुधार का दावा नहीं है। लंबी यात्रा रद्द होने से दिनचर्या का क्रम बदलेगा। पहले से तय तैयारी के बाद खाली हुआ समय अलग महसूस होगा। पढ़ाई या घरेलू चर्चा में देर तक बैठे रहने पर विश्राम की जरूरत का ध्यान आएगा। दिन के बीच थोड़े आराम के लिए समय रखें। शाम को मन का झुकाव किसी अपने के साथ शांत बातचीत की ओर रहेगा।

शुभ अंक

१

शुभ रंग

लाल

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें

पढ़ाई के अटके हिस्से पर सहपाठी से मदद लें।

क्या न करें

मकान खरीदने का फैसला आज अंतिम न करें।