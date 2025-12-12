Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 13 दिसंबर : कर्क राशि वाले दिल के मसलों में बरतें नरमी, काम में लगेगा मन

Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 13 December 2025 : आज का दिन कर्क जातकों को रिश्तों, मन और घर-परिवार में सहजता की सौगात देता है। नरमी, धैर्य और साफ संवाद से हर मामला आसानी से सुलझता नजर आएगा।

Dec 12, 2025 09:33 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 13 December 2025 : जिंदगी की भागदौड़ के बीच आज कर्क राशि वालों के लिए दिन किसी ठंडी हवा की तरह है धीमा, नरम, और मन को सुकून देने वाला। आज दिल की गहराई से उठती आवाजें साफ सुनाई देंगी और घर-परिवार से जुड़ी छोटी-छोटी चिंताएं भी आसानी से सुलझती महसूस होंगी। रिश्तों में प्रेम, बातों में मिठास और विचारों में स्पष्टता आज आपका असली बल बनेगी।

कर्क का आज का राशिफल

आज आप भीतर से बेहद शांत और जुड़े हुए महसूस करेंगे। घर का माहौल नरमी और समझदारी की रोशनी से भरा रहेगा। किसी परिवारजन से की गई एक हल्की-फुल्की बातचीत पुराना धुंधलापन मिटा देगी। अपनी भावनाओं पर भरोसा करें, मगर प्रतिक्रिया देने से पहले पल भर ठहर जाना आज बहुत फायदेमंद रहेगा। सुबह कुछ मिनट खुद के लिए निकालें ध्यान, प्रार्थना या बस शांत बैठने से पूरा दिन सुगम बनेगा।

कर्क लव राशिफल

आज प्यार में आपका नरम दिल और साफ नीयत दोनों चमकेंगे। कोमल शब्द, छोटी-छोटी तारीफें और हल्की मदद आपके रिश्ते को गहराई देंगी। सिंगल लोगों के लिए किसी मिलन समारोह या हल्के फुर्सती आयोजन में मनमाफ़िक व्यक्ति से मुलाक़ात की संभावना है। विवाहित या रिश्ते में रहने वालों के लिए एक सैर, चाय का कप, या घर की कोई छोटी रसम आपके रिश्ते को नई गर्माहट दे सकती है।

कर्क करियर राशिफल

कामकाज आज व्यवस्थित गति से आगे बढ़ेगा। आपकी बारीकी पर पकड़ और धीरज वरिष्ठों की नजर में आपके भरोसेमंद होने की छाप छोड़ेगी। किसी सहकर्मी की सलाह आपके काम को और निखार सकती है, इसलिए सुझावों का सम्मान करें। आज का दिन ईमेल, दस्तावेज, या अधूरे काम व्यवस्थित करने के लिए बेहतरीन है। वादे संभलकर करें और वही कहें जो पूरा कर सकें।

कर्क आर्थिक राशिफल

धन की स्थिति स्थिर है और किसी छोटी अप्रत्याशित प्राप्ति के संकेत भी बन सकते हैं। आज बड़े जोखिमों या अचानक खरीदारी से दूर रहें। खर्च का हल्का-सा हिसाब रखेंगे तो आने वाले दिनों में राहत महसूस होगी। किसी अनुभवी परिवारजन से सलाह लेना लाभ देगा।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा संतुलित रहेगी। हल्की सैर, गहरी सांसें और थोड़ी स्ट्रेचिंग मन-तन दोनों को हल्का करेंगी। पानी पर्याप्त मात्रा में लें और स्क्रीन से थोड़ी-थोड़ी देर पर ब्रेक लेते रहें। भोजन हल्का और पौष्टिक चुनें। यदि मन विचलित हो, तो शांत मंत्र या प्रार्थना आपको तुरंत केंद्रित कर सकती है।

कर्क राशि के गुण

  • ताकत: सहज बुद्धि, व्यवहारिकता, दयालुता, कलात्मकता, समर्पण
  • कमजोरी: जरूरत से ज्यादा चाहत, अधिकारभाव, संकोच
  • प्रतीक: केकड़ा
  • तत्व: जल
  • शरीर का भाग: पेट व वक्ष
  • शासक ग्रह: चंद्र
  • शुभ दिन: सोमवार
  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि संग अनुकूलता

  • स्वाभाविक मेल: वृष, कन्या, वृश्चिक, मीन
  • अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर
  • मध्यम अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुम्भ
  • कम अनुकूल: मेष, तुला

- डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

