मंगल का गोचर किस राशि के लिए खास लाभ देने वाला होगा, पढ़ें उस राशि पर 11 मई से जून तक क्या प्रभाव होगा?
कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले मंगल के गोचर के बारे में बात करेंगे, फिर कर्क राशि के बारे में बात करेंगे, जिस पर यह गोचर हो रहा है। मंगल आपके पांचवे और दसवें घर पर शासन करते हैं,
कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले मंगल के गोचर के बारे में बात करेंगे, फिर कर्क राशि के बारे में बात करेंगे, जिस पर यह गोचर हो रहा है। मंगल आपके पांचवे और दसवें घर पर शासन करते हैं,इस तरह ये आपके इंटेलीजेंस,क्रिएटिविटी, एजुकेशन, , लव रिलेशनशिप, में मंगल आपको लाभ देंगे, इसके अलावा करियर प्रोफेशनल लाइफ, रेपोटेशन और पिता से जुड़ी चीजों में भी मंगल आपके लिए लाभ लाएंगे। इस तरह मंगल का गोचर आपके लिए बहुत लाभ देने वाला है। कुल मिलाकर प्रोफेशनल लाइफ मंगल के कारण आपकी शानदार रहने वाली है। ये आपके लिए कुछ ही समय के लिए नहीं, बल्कि 11 मई से जून तक के लिए स्थिति बन रही है। इसलिए यहां पढ़ें
कर्क राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ में लाभ ही लाभ
आप प्रोफेशनल लाइफ में इस समय में ऐसी ग्रोथ पाएंगे, जो आपने लाइफ में नहीं पाई होगी, क्योंकि मंगल इस समय अपनी मजबूत राशि में हैं। काम में आप सबसे आगे होंगे। सीनियर्स से लेकर मैनेजमेंट आपसे सलाह लेगा और आपको जिम्मेदारी देगा, इस समय क्या खास करना है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस और आवेग में आकर फैसला ना लेना। इन दोनों बातों पर आप अच्छे से देखेंगे, तो आपके लिए अच्छे लाभ के योग बनेंगे।
लवलाइफ में आपके लिए क्या होगी दिक्कत
लवलाइफ में भी आप मंगल आपके लिए अच्छे पल लेकर आएंगे। आरकी लगातार लोगों से मीटिंग्स, अपने पार्टनर से खास बातचीत आपको लाभ देगी। लेकिन पार्टनर के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बड़े विवाद में भी बदल सकती हैं। इस समय में आपको समझदारी से काम लेना है। कोई ऐसा काम नहीं करान है कि आपकी पर्सनल लाइफ दिक्कत वाली हो। स्टूडेंट्स के लिए इस गोचर से कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है।
हेल्थ के लिहाज से भी मंगल नहीं करेंगे कमाल
हेल्थ के लिहाज से सोचें, तो आपको यह थोड़ा सही नहीं लगेगा, आपको काम के कारण तनाव फील होगा, थकान, बुखार हो सकता है, इसलिए हेल्थ पर सबसे पहले ध्यान दें। आपको परिवार के मैंबर्स को लेकर भी खास ध्यान देना है। पर्सनल कारणों से आप सही से समय नहीं दे पाएंगे, इससे आपका समय खराब हो सकता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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