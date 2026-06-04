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Shukra Gochar: चंद्रमा की कर्क राशि में आ रहे शुक्र, 8 जून से इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra ka kark gochar 2026: शुक्र इस समय मिथुन राशि में हैं और 08 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि के कर्क गोचर का कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। जानें शुक्र गोचर से किन राशियों के लोग रहें सतर्क।

Shukra Gochar: चंद्रमा की कर्क राशि में आ रहे शुक्र, 8 जून से इन 3 राशियों की बढ़ सकती है टेंशन

Shukra Rashi Parivartan Kark Rashi Mein, Venus Transit in Cancer: जब भी शुक्र राशि परिवर्तन या गोचर करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। यह सुख, सौंदर्य, धन, वैभव, ऐश्वर्य और प्रेम का कारक माना गया है। पंचांग के अनुसार, शुक्र 08 जून 2026 को कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति और गोचर के समय के अनुसार कुछ राशि वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शुक्र के कर्क गोचर की अवधि कुछ राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरी हो सकती है। इस समय कुछ राशि वालों को पारिवारिक अनबन, खर्च में वृद्धि और कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जानें शुक्र का कर्क गोचर किन राशियों के लिए रहेगा अशुभ।

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जानें किन राशि वालों के लिए शुक्र का कर्क गोचर अनुकूल नहीं है-

1. मेष राशि- शुक्र का गोचर मेष राशि वालों की आय में कमी और खर्चों में वृद्धि करा सकता है। इस समय आपके भौतिक सुख-सुविधाएं घट सकती हैं। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। छोटी-छोटी बातें बड़े झगड़े का रूप ले सकती हैं। इस समय आपको अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं।

2. कन्या राशि- कन्या राशि वालों को शुक्र राशि परिवर्तन से मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपको कुछ मोर्चों पर खास नजर रखने की जरूरत है। ऑफिस में आप साजिश का शिकार हो सकते हैं और आपकी छवि धूमिल हो सकती है। इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। रुपए-पैसे का लेन-देन करने से बचें, वरना धन की वापसी में मुश्किलें आ सकती हैं। किसी करीबी के साथ रिश्ते में टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें।

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3. धनु राशि- धनु राशि के लिए यह समय चुनौतियों से भरा रह सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल में कमी महसूस कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। निवेश में किसी भी तरह का जोखिम न लें, वरना नुकसान हो सकता है।

4. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को शुक्र गोचर से कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का दबाव महसूस कर सकते हैं। सहकर्मी आपको करियर में नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए विवादों से दूर रहें। अचानक धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक परेशानी से घिर सकते हैं। मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इस समय आपको धैर्य के काम लेना चाहिए।

शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचाव के लिए उपाय-

1. शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से ‘ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः’ मंत्र का जाप करना चाहिए।

2. शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए।

3. शुक्रवार के दिन चावल, दूध या चीनी आदि का दान करना शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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