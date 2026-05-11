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2 जून से चमक सकती है इन 4 राशियों की किस्मत, अक्टूबर तक पैसों की नहीं रहेगी कमी

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु जब भी राशि बदलते हैं तो उसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है। साल 2026 में गुरु का बड़ा गोचर 2 जून को होने जा रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे।

2 जून से चमक सकती है इन 4 राशियों की किस्मत, अक्टूबर तक पैसों की नहीं रहेगी कमी

ज्योतिष में बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु जब भी राशि बदलते हैं तो उसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है। साल 2026 में गुरु का बड़ा गोचर 2 जून को होने जा रहा है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। करीब पांच महीने तक चलने वाला यह गोचर कुछ राशियों के लिए काफी शुभ माना जा रहा है।

ज्योतिष गणना के मुताबिक गुरु के कर्क राशि में आने से हंस राजयोग भी बनेगा। ऐसे में कुछ राशियों को करियर, पैसा, नौकरी और परिवार के मामलों में अच्छा फायदा मिल सकता है। कई लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और रुके हुए काम भी धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु को ज्ञान, धन, विवाह और सुख-संपत्ति का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए उनका राशि परिवर्तन कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय पैसों के मामले में राहत देने वाला रह सकता है। कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश से भी फायदा मिलने के संकेत हैं। नौकरी करने वालों को अपने काम का फायदा मिलेगा और बातचीत का तरीका भी लोगों को प्रभावित करेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को यात्रा का फायदा मिल सकता है। बाहर जाकर किए गए कामों में सफलता मिलने की संभावना है।

कर्क राशि

गुरु का गोचर कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। इस दौरान आय बढ़ने के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या अच्छा ऑफर मिल सकता है। लंबे समय से मेहनत कर रहे लोगों को अब उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो सकता है। पढ़ाई और करियर से जुड़े मामलों में भी समय अच्छा रह सकता है। परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा।

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। कमाई बढ़ने के साथ-साथ नए मौके भी मिल सकते हैं। इस दौरान कई लोग नया घर, जमीन या वाहन खरीदने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरत की चीजों पर खर्च होने के संकेत हैं। लंबे समय से घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है।

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। पैसों से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। यात्रा से फायदा मिलने के संकेत हैं। कारोबार और नौकरी दोनों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी पहले से बेहतर रहेगा। इस दौरान किए गए कई काम आसानी से पूरे होने लगेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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