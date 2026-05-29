12 साल बाद कर्क राशि में आएंगे गुरु, इन 6 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
2 जून को होने वाला गुरु गोचर इस साल का बड़ा ज्योतिषीय बदलाव माना जा रहा है। मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को इस दौरान करियर, धन और तरक्की के मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले अपनी कुंडली की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए।
वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु धन, भाग्य, शिक्षा, विवाह और संतान से जुड़ा ग्रह है। 2 जून 2026 को गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि करीब 12 साल बाद गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 6 राशियों के लिए समय ज्यादा अच्छा रह सकता है।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर शुभ रहने वाला है। मेष राशि के लोगों को पैसों के मामलों में राहत मिल सकती है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। घर की सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से अटके कुछ काम पूरे होने की उम्मीद है।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर सबसे खास माना जा रहा है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें भी फायदा मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगी। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का कर्क राशि में आना बेहद ही शुभ माना जा रहा है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कारोबार में लाभ मिलने के योग हैं। कोई नई डील फाइनल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है।
तुला राशि
गुरु का कर्क राशि में प्रवेश तुला राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। तुला राशि वालों के लिए तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। काफी समय से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा।
वृश्चिक राशि
कर्क राशि में गुरु के प्रवेश से वृश्चिक राशि वालों का जीवन सुखमय हो जाएगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आय बढ़ने के संकेत हैं। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। घर का माहौल भी अच्छा रह सकता है।
मीन राशि
गुरु का गोचर मीन राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। मीन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। धन से जुड़ी कुछ पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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