Guru Gochar 2026: 2 जून से से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बदलेगी किस्मत, बृहस्पति देंगे शुभ फल
ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, विवाह, संतान, भाग्य और तरक्की का कारक माना जाता है। ऐसे में जब भी गुरु राशि बदलते हैं तो उसका असर लगभग हर राशि के लोगों पर देखने को मिलता है।
ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, विवाह, संतान, भाग्य और तरक्की का कारक माना जाता है। ऐसे में जब भी गुरु राशि बदलते हैं तो उसका असर लगभग हर राशि के लोगों पर देखने को मिलता है। अब 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं। यानी इस दौरान गुरु अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे। ऐसे में कई राशियों को करियर, धन और परिवार के मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है गुरु गोचर?
मेष राशि- गुरु का गोचर मेष राशि वालों के लिए घर-परिवार से जुड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी करने वालों को भी राहत मिलने के संकेत हैं।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में फायदेमंद माना जा रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सेविंग बढ़ाने में मदद मिलेगी। परिवार में भी माहौल पहले से बेहतर रह सकता है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी में प्रमोशन या नई शुरुआत के योग बन रहे हैं। व्यापार करने वालों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर मेहनत का अच्छा परिणाम दिला सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक शांति मिलने के भी संकेत हैं। इस दौरान नए कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। गुरु के शुभ होने से कुंभ राशि वालों के लिए ये समय वरदान के समान भी साबित हो सकता है।
क्यों खास माना जाता है कर्क राशि में गुरु का गोचर?
ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि माना गया है। माना जाता है कि इस स्थिति में बृहस्पति अपने शुभ प्रभाव ज्यादा देते हैं। इसका असर शिक्षा, विवाह, करियर, धन और पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक रूप में देखने को मिल सकता है।
ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दौरान कई लोगों को नई शुरुआत, करियर ग्रोथ और आर्थिक मजबूती के मौके मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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