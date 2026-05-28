Guru Gochar: जिस कर्क राशि में जा रहे हैं गुरु, उसके लिए कैसा रहेगा समय, कहां मिलेगा भाग्य का साथ,कैसे रहें अलर्ट
Guru Gochar Rashifal in hindi: कर्क राशि में गुरु का गोचर हो रहा है। कर्क राशि केलिए स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन कर्क राशि के लिए इससे क्या बदलाव आएंगे, आइए यहां पढ़ें विस्तार से
सबसे पहले कर्क राशि के बारे में भी जानना जरूरी है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। इस तरह चंद्रमा और गुरु का मिलन हो रहा है, क्योंकि गुरु दो जून को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यहां इस राशि में गुरु अक्टूबर तक रहेंगे। 12 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है, जब गुरु इस राशि में आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु अभी अतिचारी हैं, वो सिंह राशि में भी आएंगे,इसी साल तो गुरु अपनी चाल से तेज गति से चलकर जल्दी-जल्दी राशि बदल रहे हैं, आइए जानते हैं कि इसका असर सभी राशियों पर क्या होगा।
कर्क राशि के लिए क्या धन और पैसा ही इस गोचर का मतलब
आपको पहले इस गोचर के मायने भी समझने होंगे। ये आपके लिए शक्तिशाली भाग्य तो ला रही है, साथ ही धार्मिक तौर पर भी आप अपने आंतरिक मन में भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपको इसे सिर्फ धन से लेकर नहीं जोड़ना चाहिए। इसे अपनी ओवरऑल ग्रोथ से लेकर जोड़ना चाहिए।
कर्क राशि की लवलाइफ कैसी रहेगी?
कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर लाभकारी साबित होगा। इस राशि के लिए सलाह दी जाती है कि लवलाइफ में किसी भी प्रकार की बहस आपके लिए परेशानी हो जाएगी, ईगो को लवलाइफ में ना ही लाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान आपकी बच्चों के लिए हितकारी समय होगा, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक की दिक्कतें दूर होंगी। गुरु विवाह के लिए माने जाते हैं, इसलिए अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस दौरान विवाह भी पक्का हो सकता है। आपको थोड़ा धैर्य तो रखना ही होगा।
कर्क राशि के लिए मनी लाइफ कैसी रहेगी
आपको इस समय जिस एक काम में खास ध्यान देना है, वो इस समय किसी ऐसे काम में हाथ ना डालें जो सट्टा, लॉटरी से जुड़ा हो, अगर निवेश को बिना सोचे समझे करेंगे, तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी।
और क्या है गुरु का आपके लिए लाभ
गुरु गोचर के कारण आपका भाग्य चमकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कुछ चमत्कार होगा, लेकिन आपको फील होगा। जो लोग बाहर घूमने जाना चाहते हैं, उनकी विश पूरी हो सकती है। आपके संबंध पिता के साथ बहुत घनिष्ठ होंगे। अगर आप इमोशनली थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इस दौरान ये समस्याएं भी सही होंगी। आप पहले से सशक्त महसूस करेंगे। लेकिन गुरु आपके लिए बहुत कुछ जिम्मेदारियां भी ला रहे हैं, आपको हेल्थ को लेकर ध्यान देना है, आपको नौकरी से लेकर अपने कर्ज, विवादों, प्रतियोगिता को भी इग्नोर नहीं करना है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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