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कर्क राशि में गुरु, शुक्र और बुध के आने से इन राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ज्योतिष के मुताबिक 22 जून 2026 को ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस दिन बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में पहले से गुरु और शुक्र मौजूद हैं। ऐसे में तीन ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग बनेगा।

कर्क राशि में गुरु, शुक्र और बुध के आने से इन राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

ज्योतिष के मुताबिक 22 जून 2026 को ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस दिन बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में पहले से गुरु और शुक्र मौजूद हैं। ऐसे में तीन ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग बनेगा। ज्योतिष में बुध को बुद्धि और व्यापार का ग्रह माना जाता है। गुरु ज्ञान और भाग्य से जुड़े हैं, जबकि शुक्र सुख-सुविधा और धन के कारक माने जाते हैं। इसलिए इन तीनों ग्रहों का एक साथ आना कई लोगों के लिए अच्छे संकेत दे सकता है। इस ग्रह योग का असर सभी 12 राशियों पर रहेगा, लेकिन 4 राशियों के लिए यह समय खास माना जा रहा है।

मिथुन राशि: करियर में मिल सकते हैं नए मौके

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी फायदा होने के संकेत हैं। किसी जरूरी काम में परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।

कर्क राशि: बढ़ सकता है आत्मविश्वास

कर्क राशि में ही यह त्रिग्रही योग बन रहा है, इसलिए इसका असर इस राशि के लोगों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ने के संकेत हैं।

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कन्या राशि: रुके काम पूरे हो सकते हैं

कन्या राशि के जातकों को इस दौरान राहत मिल सकती है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं। नौकरी और कारोबार में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या मदद आपके काम आ सकती है। निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

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मकर राशि: व्यापार में फायदा मिलने के संकेत

मकर राशि के लोगों के लिए यह समय कारोबार के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। व्यापार बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। कोई बड़ी डील या नया समझौता होने के संकेत हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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