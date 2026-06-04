Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्क राशि में बनने जा रहा लक्ष्मी नारायण योग, जून के अंत में इन 4 राशियों का शुक्र-बुध करेंगे महाकल्याण

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

Laxmi Narayan Rajyog June 2026: जून के आखिर में बुध-शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग बनेगा। बुध-शुक्र की कृपा से 4 राशियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जानें शुक्र-बुध की युति किन राशियों के लिए रहेगी शुभ।

कर्क राशि में बनने जा रहा लक्ष्मी नारायण योग, जून के अंत में इन 4 राशियों का शुक्र-बुध करेंगे महाकल्याण

Budh-Shukra Yuti June 2026: ज्योतिष शास्त्र में धन-संपदा के कारक शुक्र के साथ बुद्धि, व्यापार के कारक बुध की युति अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी गई है। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बनता है। बुध और शुक्र की युति कर्क राशि में बनने वाली है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, 08 जून को शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे, जबकि 22 जून को बुध भी कर्क राशि में आ जाएंगे। इस तरह से कर्क राशि में बुध-शुक्र की युति बनेगी। कर्क राशि में बनने वाली बुध-शुक्र युति का कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जानें कर्क राशि में बुध-शुक्र युति इन राशियों के लिए लाएगी अच्छी खबर-

ये भी पढ़ें:अगले साल मेष राशि में शनि का गोचर, जानें इस राशि पर शनि का कैसा पड़ेगा प्रभाव?

1. वृषभ राशि- वृषभ राशि के लिए बुध-शुक्र की युति जीवन के कई मोर्चों पर अच्छे परिणाम ला सकती है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव होंगे। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। अटके हुए कार्यों को रफ्तार मिल सकती है।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। धन का आगमन होने से आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। करियर में सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस करने वालों को प्रॉफिट मिल सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। लव लाइफ में नयापन आ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

ये भी पढ़ें:8 जून से शुक्र इन 3 राशियों की बढ़ा सकते हैं टेंशन, होगा कर्क राशि में गोचर

3. कन्या राशि- कन्या राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिल सकती है। अपनी क्षमताओं को दिखाने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। व्यापारियों को मुनाफा होगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह शुभ समय है। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है।

4. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे धन से जुड़ी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में सुधार के संकेत हैं। प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े लोगों को शुक्र-बुध युति का भरपूर लाभ मिलेगा।

क्या होता है लक्ष्मी नारायण योग:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शुक्र और बुध एक साथ किसी राशि में गोचर करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को बुद्धि मिलती है। कार्यों में सफलता मिलती है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:27 जुलाई से शनि चलेंगे उलटी चाल, जानें साढ़ेसाती से पीड़ित राशियों पर प्रभाव?
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan budh Gochar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने