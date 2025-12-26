Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़kark rashi ke liye aaj ka din kaisa hai today cancer horoscope 27 december 2025 aaj ka kark rashifal
Cancer Horoscope 27 December: पुराने प्यार से दूरी बनाएं शादीशुदा महिलाएं, ऑफिस मीटिंग में करें ये काम

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today: राशिचक्र में चौथी राशि कर्क की है। इस राशि का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। नीचे विस्तार से जानें कि 27 दिसंबर का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा होगा?

Dec 26, 2025 10:39 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Horoscope Today 27 December 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: 27 दिसंबर का दिन कर्क राशि वालों के फेवर में ही रहेगा लेकिन करियर में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करें। प्यार से जुड़े मामले को सुलझाने में आपका पॉजिटिव अप्रोच काम आएगा। आज पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि हल्की-फुल्की दिक्कत होने की संभावना है। आज पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। ऑफिस का काम सही समय पर पूरा कर लें। बस क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता ना करें। बाकी आज के दिन का पूरा हाल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। कुछ लोगों की जिंदगी में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। नए शख्स के आने से जिंदगी खिल उठेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वो आज अपने पार्टनर को पूरा स्पेस दें। अपनी बातों को जबरदस्ती उन पर ना थोपें। ऐसा करेंगे तो रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप शादी से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन अच्छा है। जो महिलाएं सिंगल हैं, उन्हें आज किसी खास शख्स से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पुराने प्यार से दूरी बनाकर रखें। पार्टनर से बात करते वक्त सावधानी बरतें क्योंकि आज हो सकता है कि आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल लिया जाए।

कर्क करियर राशिफल

आज कर्क राशि के जातक काम के मामले में धीमी शुरुआत करेंगे। खैर जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, स्थिति सुधरती जाएगी। टीम के साथ अच्छे से पेश आएं। इसका असर आपके अप्रेजल में देखने को मिलेगा। मीटिंग के दौरान अपना रवैया सही रखें। साथ ही अपनी बात को सही तरीके से सभी के सामने रखें। आज हो सकता है कि कुछ लोगों की जॉब प्रोफाइल में बदलाव आए। टीम के साथ सारी ग्रोथ को शेयर करें। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और इस वजह से आगे चलकर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी।

कर्क मनी राशिफल

27 दिसंबर के दिन कर्क राशि वालों को पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के दिन बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब फायदा होगा। अच्छी कमाई होगी। हालांकि ट्रेडिंग और बाकी चीजों में पैसा लगाते वक्त सावधान रहें क्योंकि नुकसान होने के योग बन रहे हैं। अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक्सपर्ट की राय लेना सही होगा। अगर आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो अभी का समय सही है। वहीं अगर आप पैसों से जुड़ा कोई मामला सुलझाना चाहते हैं तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग आज फंड जुटा पाने में कामयाब रहेंगे।

कर्क हेल्थ राशिफल

27 दिसंबर के दिन कर्क राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। सेहत से जुड़ी चीजों को भूलकर भी नजरअंदाज ना करें। ध्यान देने वाली बात ये है कि आज दिक्कत तो होगी लेकिन इससे रोज के काम प्रभावित नहीं होंगे। डायबिटीज के पेशेंट आज खुद पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। हार्ट पेशेंट भी आज थोड़ी सावधानी बरतें। अपने रूटीन को जरूर फॉलो करें। पानी सही मात्रा में लेते रहें। रात में जल्दी सोने की आदत डालें। साथ ही स्क्रीन टाइमिंग को कम करने से भी फायदा होगा। आज कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। साथ ही कुछ लोग खांसी और छींक से परेशान रह सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि आज खेलते वक्त उन्हें चोट लग सकती है। कुछ जातकों को आज एलर्जी से भी दिक्कत होगी। आज की रात में गाड़ी चलाते समय सावधान रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
