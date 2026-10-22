आज का कर्क राशिफल: दोपहर बाद बदलेगी ग्रहों की चाल, करियर से लेकर पैसों तक इन बातों का रखें ध्यान

आज का कर्क राशिफल 23 अक्टूबर 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज दोपहर बाद चंद्रमा की चाल बदलेगी। करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। जानें लव लाइफ, नौकरी, धन और सेहत का हाल। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक और दिन का खास उपाय।

आज का कर्क राशिफल: आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के आठवें भाव में रहेगा। इस चंद्राष्टम अवधि का व्यावहारिक अर्थ गति संयमित रखना और जरूरी विवरण जांचना है, किसी अनहोनी की आशंका पालना नहीं। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के नौवें भाव में आएगा। तब पढ़ने, सलाह लेने और व्यापक संदर्भ समझने पर ध्यान देना उपयोगी होगा। वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। शिक्षा, मार्गदर्शक और यात्रा से जुड़े दायित्व तैयारी मांगते हैं, केवल भाग्य की अपेक्षा पर्याप्त नहीं। शुरुआत की उलझन को पूरे दिन की तस्वीर न बनाएं। निर्णय पर संदेह हो तो संबंधित जानकारी पूरी करने का अवसर लें।

आज का कर्क राशिफल: करियर और शिक्षा काम का कोई जरूरी विवरण स्पष्ट न हो तो अनुमान से आगे बढ़ने के बजाय संबंधित व्यक्ति से पूछें। साझा दस्तावेज बदलने से पहले उसकी नवीन प्रति देखना उपयोगी होगा। नौकरी में समीक्षा चल रही हो तो पूरे किए काम और बाकी जरूरतों का संक्षिप्त विवरण रखें। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। आत्मविश्वास को उपलब्ध समय और वास्तविक क्षमता के साथ संतुलित रखें। यह हर कठिनाई से स्वतः बचाव का आश्वासन नहीं है। विद्यार्थियों के लिए कठिन विषय पर शिक्षक से विशेष सवाल पूछना सामान्य सलाह लेने से बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद अध्ययन योजना या प्रशिक्षण की उपयोगिता पर विचार करें। काम के लिए यात्रा हो तो कागजात, मार्ग और मिलने वाले व्यक्ति की उपलब्धता जांचें। रुकावट आने पर उद्देश्य छोड़ने के बजाय अगला संभव कदम पहचानें।

आज का कर्क राशिफल: धन और वित्त राहु कुंभ राशि के आठवें भाव और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा दायित्वों और अपनी बचत के बीच स्पष्टता रखने की जरूरत दिखाती है। बीमा, कर, ऋण या पारिवारिक भुगतान का मामला हो तो कागजात पढ़कर सहमति दें। किसी अनुमानित रकम को उपलब्ध धन न मानें। सट्टे में लाभ की उम्मीद के आधार पर जरूरी बचत जोखिम में डालना उचित नहीं होगा। घर की सुविधा के लिए खरीद सोच रहे हों तो उपयोग और वापसी की शर्त देखें। आर्थिक मदद के अनुरोध पर तत्काल उत्तर देना जरूरी नहीं। अपनी क्षमता और पहले से तय भुगतान देखकर फैसला करें। खर्च का विवरण सुरक्षित रखें।

आज का कर्क राशिफल: प्रेम और रिश्ते मन संवेदनशील हो तो उत्तर देने से पहले पूछ लें कि सामने वाला वास्तव में क्या जानना चाहता है। शुक्र तुला राशि के चौथे भाव में स्वराशि में वक्री है। घर की सुविधा, निजी जगह और पुराने घरेलू समझौतों की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। साथी से मतभेद हो तो एक समय में उसी मुद्दे पर बात रखें, पुराने प्रसंग न जोड़ें। परिवार के किसी सदस्य की चुप्पी को तुरंत नाराजगी न समझें। अकेले रहने वाले पाठक चाहें तो विश्वसनीय व्यक्ति से सहज बातचीत कर सकते हैं। अपनी जरूरत बताना ठीक है, लेकिन दूसरे से बिना कहे सब समझने की अपेक्षा सीमित रखें। सहमति न बने तो चर्चा के लिए विराम लें।

आज का कर्क राशिफल: स्वास्थ्य और कल्याण अपनी गति सहज रखें और अनावश्यक जल्दबाजी कम करें। वाहन चलाते समय सामान्य सुरक्षा नियम अपनाएं और ध्यान भटकाने वाले संदेश अलग रखें। किसी खास शारीरिक परेशानी की पूर्वधारणा न बनाएं। जो लक्षण वास्तव में हों, उन्हीं पर उचित ध्यान दें और जरूरत हो तो चिकित्सा सलाह लें। भोजन नियमित रखें तथा पर्याप्त पानी पिएं। थकावट हो तो कठिन व्यायाम के बजाय हल्की गतिविधि चुन सकते हैं। मन भारी लगे तो शांत वातावरण में बैठना या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना उपयोगी रहेगा। अपने विश्राम की जरूरत को उपलब्ध समय के हिसाब से योजना में शामिल करें।

शुभ अंक- 2 शुभ रंग- सफेद

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 ए एम to 12:27 पी एम (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- साझा काम या भुगतान की जरूरी जानकारी एक जगह रखें। अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते समय अपनी वास्तविक सीमा बताएं। बातचीत कठिन लगे तो मुख्य बात पहले लिख लें और शांत शब्दों में अपना पक्ष रखें।