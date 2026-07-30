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आज का कर्क राशिफल 31 जुलाई: इन 4 मालमों में बरतनी होगी सावधानी, दोपहर के बाद जरूर करें ये काम

By Anita Baranwal
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Kark Rashifal Today: कर्क राशि के जातकों को 31 जुलाई के दिन कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं दोपहर के बाद वाला समय थोड़ा संवेदनशील हो जाएगा तो इस दौरान कुछ चीजें जरूर करें। पढ़ें आज का कर्क राशिफल। 

Kark Rashi 31 July 2026 Cancer Horoscope Today Aaj Ka Kark Rashifal future predictions
कर्क राशिफल 31 जुलाई

Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 31 July 2026, कर्क राशिफल 31 जुलाई: दिन की शुरुआत रिश्तों, तालमेल और दूसरे लोगों की जरूरतों पर ध्यान देने से होगी। कोई अहम बातचीत, समझौता, साझा फैसला या साथी की बात आपको प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। इस हिस्से में धैर्य रखेंगे तो संबंध संभलेंगे और काम भी सधेगा। बाद का भाग थोड़ा गहरा और संवेदनशील रहेगा। मन में अचानक कुछ शंकाएं, पुरानी बातें या अधूरे परिणाम का भार आ सकता है। ऐसे में भावुक होकर तुरंत फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा।

सूर्य और गुरु आपके व्यक्तित्व को मजबूती दे रहे हैं, इसलिए भीतर से आप कमजोर नहीं हैं, बस दिन के बाद वाले हिस्से में ठहराव की जरूरत है। पैसों, साझा जिम्मेदारी, कागजी काम या परिवार के साथ जुड़े किसी विषय पर सावधानी रखनी होगी। मदद करने की भावना बढ़ेगी, और जरूरतमंद को समय या सहयोग देना मन को हल्का कर सकता है।

बच्चों की ओर से अपेक्षा से बेहतर व्यवहार या छोटी उपलब्धि खुशी दे सकती है। यात्रा या वाहन से जुड़ी जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर दिन ऐसा है जिसमें बाहरी सहयोग और अंदरूनी संतुलन दोनों साथ चाहिए।

कर्क लव राशिफल

रिश्तों का मुद्दा आज प्रमुख रहेगा। सुबह साथी की बात सुनने का सही समय है। अगर आप सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो दिन आगे चलकर भावनात्मक दूरी दे सकता है। विवाहित लोगों के लिए मिलकर निर्णय लेना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में आकर्षण रहेगा, लेकिन संवेदनशील प्रतिक्रिया भी जल्दी हो सकती है। किसी पुराने मुद्दे को बहुत बड़ा न बनाएं। बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। परिवार में बोलचाल का लहजा नरम रखें, क्योंकि शुक्र धन और वाणी के क्षेत्र में है और शब्दों का असर सामान्य से ज्यादा रहेगा।

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कर्क करियर राशिफल

कामकाज में सुबह सहयोग से लाभ होगा। पार्टनरशिप, टीमवर्क, क्लाइंट हैंडलिंग या बातचीत वाले काम आगे बढ़ सकते हैं। दोपहर के बाद आप थोड़े भीतर खिंचे हुए महसूस कर सकते हैं, इसलिए गोपनीय या वित्तीय दस्तावेज सावधानी से देखें। हर बात का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। छात्रों के लिए पहला हिस्सा समूह चर्चा, प्रस्तुति या मार्गदर्शन लेने के लिए अच्छा है। बाद में अकेले पढ़ना ज्यादा उपयोगी रहेगा। जो लोग रिजल्ट, प्रतिक्रिया या काम के असर को लेकर चिंतित हैं, वे याद रखें कि एक दिन का उतार-चढ़ाव पूरे चित्र को तय नहीं करता। मदद मांगने में संकोच न करें।

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कर्क आर्थिक राशिफल

रुका हुआ पैसा, अटका भुगतान या किसी पुराने बकाये पर बात आगे बढ़ सकती है। यह राहत देने वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन पूरा चित्र साफ होने तक खर्च का दबाव न बढ़ाएं। कुछ लोगों का मन जल्दी लाभ वाले निवेश की तरफ जा सकता है, पर जांच जरूरी है। साझा धन, परिवार से जुड़े खर्च या कागजी प्रक्रिया में विशेष सावधानी रखें। छोटी कमाई को भी महत्व दें। भावुक होकर किसी को उधार देना या खुद जरूरत से ज्यादा खर्च करना बाद में खल सकता है।

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कर्क स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर मन की तरंगें शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। बेचैनी, थकान या ध्यान बंटना महसूस हो तो रफ्तार कम करें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और रास्ते में ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी नींद की भरपाई जरूरी रहेगी। शाम को गहरी सांस, शांत संगीत या थोड़ी एकांत वॉक मन को संतुलित करेगी।

आज की सलाह: भावुक निर्णय रोकें, पहले पूरी बात समझें फिर अगला कदम चुनें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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