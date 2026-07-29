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आज का कर्क राशिफल 30 जुलाई: सूर्य-गुरु लाभ देने के साथ बढ़ाएंगे जिम्मेदारी, चंद्रमा की वजह से रहें सतर्क

By Anita Baranwal
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Cancer Horoscope today 30 July 2026: आज कर्क राशि वालों को सू्र्य और गुरु मिलकर फायदा देंगे लेकिन इसी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ाएंगे। वहीं चंद्रमा के नाते थोड़ा संभलकर और धैर्य के साथ रहने की जरूरत है। 

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कर्क राशिफल 30 जुलाई

Cancer Horoscope, कर्क राशि आज का राशिफल 30 जुलाई 2026: दिन का केंद्र रिश्ते, साझेदारी और लोगों के साथ तालमेल रहेगा। आप अकेले चलने के बजाय सहयोग से काम निकालना ज्यादा आसान पाएंगे। चंद्रमा सामने वालों की भूमिका को बढ़ा रहा है, इसलिए किसी की राय, साथ या प्रतिक्रिया आपके मूड पर असर डाल सकती है।

सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास तो मिलेगा, पर साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जो लोग आपके करीब हैं, वे आपसे स्पष्टता और भरोसा चाहेंगे। कारोबारी लोगों के लिए नए संपर्क, साझेदारी की बात या किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। किसी कागजी, सरकारी या समझौते वाले मामले में थोड़ी प्रगति दिख सकती है, हालांकि अंतिम निष्कर्ष की जल्दी न करें।

अविवाहित लोगों के लिए परिचय, बातचीत या परिवार के माध्यम से किसी उपयुक्त व्यक्ति से संपर्क बनने का माहौल बन सकता है। यह दिन संबंधों को समझने का है। जो लोग सुनना जानते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में कम मेहनत लगेगी। निजी मन और बाहरी व्यवहार में संतुलन रखें।

कर्क लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो बात आगे बढ़ाने के लिए सहज मौका मिल सकता है। लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात या खुलकर बातचीत का अवसर भी बन सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच अपनापन रहेगा और साथी की बातों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। बस अधिक भावुक होकर किसी छोटी बात को बड़ा न बनाएं। परिवार में किसी सदस्य के बीच चल रही दूरी कम करने में आप मध्यस्थ की तरह काम कर सकते हैं। संतान के व्यवहार में आत्मविश्वास दिखेगा, जिससे संतोष मिलेगा।

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कर्क करियर राशिफल

कामकाज में सहयोग से लाभ मिलेगा। यदि आप अकेले सब संभालने की कोशिश करेंगे तो थकान बढ़ेगी। साझेदारी में चल रहे व्यापार, क्लाइंट डील, सेवा आधारित काम या परामर्श से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। नई साझेदारी पर बातचीत हो सकती है, मगर शर्तों को लिखित रूप में देखना न भूलें। विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान जल्दी भटक सकता है, खासकर जब आसपास लोगों की आवाजाही ज्यादा हो। बुध खर्च और एकांत के क्षेत्र में होने से तैयारी चुपचाप करने पर लाभ होगा। जो लोग इंटरव्यू, प्रस्तुति या टीमवर्क में हैं, उन्हें विनम्रता के साथ स्पष्टता रखनी चाहिए।

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कर्क फाइनेंस राशिफल

पैसे के मामलों में मदद, सहयोग या साझा संसाधनों से राहत मिल सकती है। परिवार या रिश्तेदारी के माध्यम से कोई व्यावहारिक सहारा मिलना संभव है, पर उसे स्थायी समाधान न मानें। किसी कागज, भुगतान, बीमा, टैक्स, फीस या संयुक्त खर्च को हल्के में न लें। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन खर्च की दिशा पर नजर जरूरी है। कोई खरीदारी केवल भावनात्मक संतोष के लिए न करें। बजट लिखकर चलेंगे तो आसानी रहेगी।

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कर्क हेल्थ राशिफल

ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन शरीर संकेत देगा कि खुद की देखभाल टालनी नहीं चाहिए। मौसम, भोजन और नींद की अनियमितता का असर जल्दी दिख सकता है। दिन में पानी, हल्का खाना और थोड़ा आराम जरूरी है। भावनात्मक उतार चढ़ाव भी थकान बढ़ा सकता है। अगर आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं, तो बीच में कुछ शांत समय जरूर लें। इससे मन संतुलित रहेगा और चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ेगा।

आज की सलाह: हर रिश्ते में पहले सुनें, फिर बोलें, तभी बात सही दिशा पकड़ेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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