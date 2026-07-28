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आज का कर्क राशिफल 29 जुलाई: गुरु-सूर्य बढ़ाएंगे आत्मविश्वास, इन बातों का रखें ख्याल

By Anita Baranwal
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Cancer Horoscope today 29 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है। जानिए 29 जुलाई के दिन आपको किन-किन बातों का ख्याल रखना है?

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कर्क राशिफल 29 जुलाई

Cancer Horoscope, कर्क राशि आज का राशिफल 29 जुलाई 2026: यह दिन सहयोग और संतुलन का संदेश दे रहा है। आप अपने विचार साफ ढंग से रखना चाहेंगे, लेकिन असली लाभ तब मिलेगा जब सामने वाले को भी जगह देंगे। साझेदारी, परिवार और करीबी लोगों से तालमेल बनाकर चलने पर कई काम सहज हो सकते हैं। सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। बस यह ध्यान रखें कि दृढ़ता और जिद में फर्क होता है। किसी भी साझा काम, घरेलू निर्णय या व्यक्तिगत योजना में दूसरे की राय उपयोगी साबित हो सकती है। जीवनसाथी या भरोसेमंद व्यक्ति की मदद से एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ सकता है। मन में अपनापन और भावुकता दोनों रहेंगे। यही वजह है कि दूसरों के व्यवहार का असर भी अधिक महसूस होगा। घर के माहौल को शांत रखने का प्रयास करें। अगर किसी महिला सदस्य से संवाद हो तो सम्मान और नरमी रखें। दिन का लाभ तभी मिलेगा जब आप सहयोग को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत मानेंगे।

कर्क लव राशिफल

रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा है। जीवनसाथी या पार्टनर का समर्थन आपको भावनात्मक ताकत दे सकता है। रोमांटिक मूड रहेगा और साथ बैठकर भविष्य, घर, खर्च या किसी छोटी यात्रा पर बात हो सकती है। जो लोग संबंध में हैं, वे आज अपने साथी की जरूरतों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगर पहले कोई गलतफहमी रही हो तो उसे सुलझाने का मौका मिल सकता है। केवल एक बात याद रखें, भावनाओं में बहकर ताना न दें। स्नेह जताने के छोटे तरीके आज अधिक असरदार रहेंगे।

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कर्क करियर राशिफल

पढ़ाई के लिए एकाग्रता बेहतर रहेगी। जो छात्र लंबे समय से किसी विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आज स्पष्टता मिल सकती है। ग्रुप स्टडी, मेंटर की सलाह या पुराने नोट्स दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। व्यवसाय करने वालों को नई साझेदारी, नया प्रस्ताव या सहयोगी संपर्क का संकेत मिल सकता है। यह तुरंत निर्णय लेने का नहीं, समझदारी से आगे बढ़ाने का समय है। नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से लाभ मिलेगा। जो काम अकेले अटक रहा था, वह किसी के सहयोग से आसान हो सकता है। पर्दे के पीछे की योजना अभी खुलकर न बताना बेहतर रहेगा।

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कर्क फाइनेंस राशिफल

बचत पर ध्यान देने का अच्छा समय है। नियमित खर्चों को व्यवस्थित करने पर राहत मिलेगी। आय को सुरक्षित दिशा में रखने का विचार सही रहेगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश या अनुमान के आधार पर पैसा लगाने से बचें। घर के बजट, बच्चों की जरूरत या भोजन से जुड़ी खरीद पर राशि जा सकती है। शुक्र धन क्षेत्र में सुख देता है, पर केतु के कारण कभी कभी बिना जरूरत खर्च का मन भी बन सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले उपयोगिता जरूर देखें।

कर्क हेल्थ राशिफल

सेहत में खानपान पर विशेष ध्यान रखें। बाहर का बहुत तला भुना या अनियमित भोजन आपको भारी लग सकता है। शरीर को चलायमान रखना जरूरी है, इसलिए हल्की कसरत या नियमित वॉक फायदेमंद रहेगी। पानी कम न करें। मन भावुक होने पर नींद भी प्रभावित हो सकती है। रात में स्क्रीन समय घटाएं। अपने शरीर की छोटी जरूरतों को टालना ठीक नहीं होगा।

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आज की सलाह: सहयोग मांगने में संकोच न करें, सही साथ से दिन काफी आसान बनेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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