आज का कर्क राशिफल 26 जुलाई: सूर्य-गुरु देंगे फायदा, व्यापारी इन 4 चीजों पर रखें नजर
Cancer Horoscope today 26 July 2026: कर्क राशि वालों को आज के दिन सूर्य-गुरु से 1-1 फायदे मिलेंगे। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को आज खास तौर पर चार चीजों पर खास नजर रखनी है।
Cancer Horoscope, कर्क राशि आज का राशिफल 26 जुलाई 2026: शुरुआती घंटों में मन हल्का, रचनात्मक और उम्मीद से भरा रहेगा। बच्चों, पढ़ाई, शौक, मनोरंजन या किसी मनपसंद काम से खुशी मिल सकती है। अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं, तो उसका खाका बनाने के लिए यह अच्छा समय है। सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास और व्यक्तित्व दोनों में चमक है, लेकिन दिन बढ़ते ही व्यावहारिक जिम्मेदारियां सामने आएंगी। बाद के हिस्से में काम, समय प्रबंधन, स्वास्थ्य, व्यवस्था और छोटी-छोटी बातों की तरफ ध्यान देना होगा।
जो बात सुबह आसान लग रही थी, उसे दोपहर बाद मेहनत से पूरा करना पड़ सकता है। कारोबार करने वालों के लिए विस्तार की सोच बन सकती है, पर जमीन पर उतरकर प्लान बनाना जरूरी होगा। घर और बाहर दोनों भूमिकाएं संभालनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर दिन सुखद है, बस भावनाओं के साथ अनुशासन जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा संतुलन बनेगा।
कर्क लव राशिफल
रिश्तों के लिए दिन अच्छा संकेत देता है। सुबह रोमांटिक मूड रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से प्यारी बातचीत, मुलाकात या स्नेह का इजहार हो सकता है। दांपत्य संबंधों में सहयोग बना रहेगा। अगर साथी से कोई हल्की नाराजगी चल रही थी, तो उसे नरम तरीके से सुलझाया जा सकता है। दिन के बाद के हिस्से में व्यस्तता बढ़ सकती है, इसलिए समय न दे पाने से दूरी न बनने दें। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर या संतोष भी मन को खुश रखेगा। भावनाओं में गर्मजोशी रखें, पर अपेक्षाएं थोड़ी हल्की रखें।
कर्क करियर राशिफल
छात्रों के लिए सुबह का समय बहुत उपयोगी है। याद करने, लिखने, रिवीजन और रचनात्मक सोच वाले विषयों में अच्छी पकड़ बन सकती है। बाद में पढ़ाई को दिनचर्या के साथ जोड़ना होगा, नहीं तो ध्यान बंट सकता है। करियर में काम का दायरा बढ़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन आप संभाल सकते हैं। कारोबारी लोग टीम, स्टाफ, डिलीवरी या दैनिक प्रबंधन पर खास नजर रखें। आपकी छवि सकारात्मक रह सकती है, बस हर बात खुद करने के बजाय काम बांटना सीखें। जो लोग नई योजना बना रहे हैं, वे पहले आंकड़े और समयसीमा साफ करें।
कर्क फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में दिन आशावादी है, पर नियंत्रण जरूरी है। लाभ की संभावना दिख रही है, खासकर अगर आप पहले से चल रही योजना पर टिके रहें। मनोरंजन, बच्चों, क्रिएटिव काम या छोटे निवेश की तरफ झुकाव हो सकता है। फिर भी जोखिम भरे कदम से बचें। आय और खर्च दोनों सक्रिय रहेंगे। किसी खरीदारी या बिजनेस विस्तार से पहले लिखित हिसाब देख लें। परिवार की जरूरतें प्राथमिक रहेंगी, इसलिए बजट का एक साफ ढांचा साथ रखें।
कर्क हेल्थ राशिफल
शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन दिन के बाद के हिस्से में थकान महसूस हो सकती है। काम का दबाव बढ़े तो खाना और पानी न छोड़ें। पेट, नींद और तनाव की छोटी बातों पर ध्यान दें। बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से बचें। थोड़ी चाल-ढाल, हल्का भोजन और समय पर आराम आपको संतुलित रखेगा। मन अच्छा रहेगा तो शरीर भी बेहतर साथ देगा।
आज की सलाह: खुशी के पलों का आनंद लें, लेकिन दोपहर बाद काम और दिनचर्या को ढीला न छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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