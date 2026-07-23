आज का कर्क राशिफल 24 जुलाई: स्टूडेंट्स के लिए मददगार होगा दिन, शुक्र-चंद्रमा देंगे राहत
Cancer Horoscope today 24 July 2026: 24 जुलाई का दिन कर्क राशि के लिए ठीक ठाक जाने वाला है। खासकर कि स्टूडेंट्स और क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों के लिए दिन खास होगा। यहां पढ़ें कर्क राशि का राशिफल।
Cancer Daily Horoscope, कर्क राशि आज का राशिफल 24 जुलाई 2026: रचनात्मकता, उत्साह और आत्मविश्वास का अच्छा मेल दिख रहा है। सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में चमक और सोच में विस्तार महसूस होगा। लोग आपकी बात को ध्यान से सुन सकते हैं। साथ ही चंद्रमा का असर मन को अभिव्यक्ति, सीखने और खुशी की ओर ले जा रहा है। दिन में हल्कापन रहेगा और काम भी बोझ की तरह नहीं लगेंगे। परिवार, बच्चों, शौक, सीखने या किसी पसंदीदा गतिविधि के लिए समय निकालने की इच्छा होगी। यदि पिछले दिनों मन पर दबाव था, तो अब राहत मिल सकती है।
सामाजिक मेलजोल या पारिवारिक कार्यक्रम का योग भी बन सकता है। बस एक संतुलन जरूरी है। उत्साह में बहुत सारे काम एक साथ न पकड़ें। किसी मुद्दे पर भावनात्मक निर्णय लेने से पहले व्यावहारिक पक्ष भी देखें। दूर के संपर्क, सीखने, यात्रा की योजना या नई जानकारी से भी लाभ मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर सकारात्मक है और मन को आगे बढ़ने का भरोसा दे सकता है।
कर्क लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन रहेगा। अगर आप किसी से दिल की बात कहना चाहते थे, तो माहौल पहले से बेहतर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में समय देना, ध्यान से सुनना और छोटी खुशी बांटना बहुत काम आएगा। शादीशुदा लोगों के लिए घरेलू माहौल सहज रह सकता है। परिवार के साथ बैठना, बच्चों के साथ समय बिताना या कोई हल्की आउटिंग मन को अच्छा करेगी। आपकी बातों में आकर्षण रहेगा, लेकिन संवेदनशीलता भी जरूरी है। सामने वाले की भावना समझेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। किसी पुराने मनमुटाव को सहज ढंग से सुलझाने का मौका मिल सकता है।
कर्क करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन खास तौर पर मददगार है। एकाग्रता अच्छी रह सकती है और याददाश्त भी सहयोग देगी। जो लोग परीक्षा, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या रचनात्मक क्षेत्र में हैं, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को आत्मविश्वास के साथ काम करने का लाभ मिलेगा। आपकी उपस्थिति और कार्यशैली लोगों पर अच्छा असर छोड़ सकती है। किसी मीटिंग, चर्चा या टीमवर्क में आपकी बात को महत्व मिल सकता है। कारोबार में प्रचार, प्रस्तुति, ग्राहक संपर्क या विस्तार की सोच आगे बढ़ सकती है। अगर यात्रा या नेटवर्किंग का विचार है, तो उससे नया रास्ता खुल सकता है। खिलाड़ी, प्रशिक्षु या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र से जुड़े लोग मेहनत के बदले सराहना पा सकते हैं। ध्यान रहे, प्रशंसा को विराम नहीं, बल्कि आगे की तैयारी का संकेत समझें।
कर्क फाइनेंस राशिफल
आर्थिक रूप से दिन संभला हुआ रह सकता है। आय के साथ खर्च भी रहेंगे, लेकिन जरूरत और इच्छा में फर्क करेंगे तो बचत बनी रहेगी। परिवार, बच्चों, शिक्षा, शौक या घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। शुक्र धन पक्ष को सुखद बनाता है, इसलिए पैसा अच्छी चीजों पर लगाने का मन होगा, पर सीमा तय रखें। साझा धन, उधार या किसी कागजी मामले में जल्दबाजी न करें। नियमित बचत की आदत अभी भी सबसे सुरक्षित राह है।
कर्क हेल्थ राशिफल
ऊर्जा सामान्य से अच्छी रह सकती है। मन प्रसन्न रहेगा, तो थकान कम महसूस होगी। फिर भी दिनचर्या बिगड़ने न दें। ज्यादा उत्साह में आराम, पानी और समय पर भोजन न छोड़ें। हल्की सैर, थोड़ी स्ट्रेचिंग या कोई पसंदीदा शारीरिक गतिविधि आपको संतुलित रखेगी। मानसिक रूप से भी आप हल्कापन महसूस करेंगे। रात को देर तक जागने के बजाय नींद पूरी करें, तभी अगली सुबह भी ताजगी बनी रहेगी।
आज की सलाह: खुशी के बीच भी समय और ऊर्जा का संतुलन रखें, तभी दिन सबसे अच्छा निकलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र