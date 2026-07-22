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आज का कर्क राशिफल 23 जुलाई: सूर्य-गुरु बढ़ाएंगे आत्मविश्वास, दोपहर के बाद दिखेगा ये बदलाव

By Anita Baranwal
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Cancer Horoscope today 23 July 2026: कर्क राशि वालों को आज सूर्य और गुरु आज खूब लाभ देने वाले हैं। इस सिलसिले में ही दोपहर के बाद खुशियां मिलती नजर आएंगी और इसके अलावा और भी कई लाभ मिलेंगे। हालांकि इस दौरान खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी।

आज का कर्क राशिफल 23 जुलाई: सूर्य-गुरु बढ़ाएंगे आत्मविश्वास, दोपहर के बाद दिखेगा ये बदलाव

Cancer Daily Horoscope, कर्क राशि आज का राशिफल 23 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत घर, परिवार, आराम और मन की शांति से जुड़ी बातों पर ध्यान दिला सकती है। घर के लिए कोई जरूरी सामान लेना, मरम्मत, साज सज्जा या सुविधा बढ़ाने का विचार बन सकता है। मां या मातृसमान व्यक्ति से सहयोग और भावनात्मक सहारा मिलने की संभावना है। आपके ऊपर सूर्य और गुरु का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, इसलिए आप अपनी जरूरतों को अधिक साफ तरीके से समझ पाएंगे। दोपहर के बाद माहौल हल्का और खुशमिजाज हो सकता है। तब बच्चों, शौक, घूमने फिरने, फिल्म, आउटिंग या किसी छोटे सामाजिक कार्यक्रम का मूड बन सकता है। खर्च भी इसी कारण बढ़ सकता है, इसलिए आनंद और बजट के बीच संतुलन रखें। घर से जुड़ा कोई फैसला करने में जल्दबाजी न करें, पर जानकारी जुटाना उपयोगी रहेगा। जिन लोगों का मन पिछले दिनों भरा हुआ था, उन्हें अब थोड़ा खुलने का मौका मिलेगा। दिन कुल मिलाकर आत्मीय है, बस भावनाओं में बहकर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें।

कर्क लव राशिफल

रिश्तों में कोमलता बनी रह सकती है। साथी के साथ घरेलू बातों पर सहमति बनना आसान रहेगा। विवाहित लोगों के लिए साथ समय बिताने, बाहर जाने या घर पर आराम से बात करने का अच्छा दिन है। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, वे पहले दोस्ती और सहजता पर ध्यान दें। शाम की ओर रोमांस और अपनापन बढ़ सकता है। अगर हाल में कोई दूरी आई थी, तो छोटी सी पहल स्थिति बेहतर कर सकती है। परिवार के बीच साथी का सम्मान करना रिश्ते को और मजबूत करेगा।

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कर्क करियर राशिफल

कामकाज में आज भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी रहेगा। घर से जुड़े काम, संपत्ति, इंटीरियर, सुविधा, सेवा या पब्लिक डीलिंग वाले लोगों के लिए दिन उपयोगी हो सकता है। कोई ऑफिस निर्णय लेने से पहले व्यावहारिक पक्ष देखें, क्योंकि बुध वक्री होने से पर्दे के पीछे की जानकारी अधूरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दोपहर के बाद का समय रचनात्मक विषयों, लेखन, डिजाइन या प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। जो लोग किसी आवेदन या योजना पर काम कर रहे हैं, उन्हें पहले मसौदा तैयार करके फिर अंतिम रूप देना चाहिए।

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कर्क फाइनेंस राशिफल

घर, सुविधा, सजावट या इलेक्ट्रॉनिक सामान पर खर्च बढ़ सकता है। अगर खरीदारी जरूरी है तो तुलना करके लें। केवल मूड के आधार पर महंगी चीज न उठाएं। कमाई की स्थिति संभली हुई दिखती है, पर निकासी भी साथ साथ हो सकती है। परिवार के लिए खर्च करने का मन रहेगा। जरूरत, उपयोग और बजट तीनों का संतुलन रखें। कोई पुराना भुगतान याद आ सकता है। उसे टालने के बजाय योजना बनाएं।

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कर्क हेल्थ राशिफल

मन और शरीर का संबंध आज साफ महसूस होगा। घर का माहौल अच्छा रहे तो ऊर्जा भी बेहतर लगेगी। आराम की जरूरत को नजरअंदाज न करें। तला भुना या बहुत मीठा कम लें। हल्का टहलना, परिवार के साथ समय और पर्याप्त नींद आपको संतुलित रखेगी। भावनात्मक थकान होने पर थोड़ी चुप्पी भी फायदेमंद रहेगी।

आज की सलाह: घर की खुशी और अपने बजट, दोनों को साथ लेकर छोटे फैसले करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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