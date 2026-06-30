कर्क मासिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Kark July Horoscope 2026: जुलाई का महीना कर्क राशि के लोगों के लिए शुरुआत में खर्च और जिम्मेदारियों का दबाव लेकर आ सकता है, लेकिन आगे चलकर करियर और आय में सुधार के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और काम में पहचान भी बढ़ सकती है।
Kark Masik Rashifal 1-31 July 2026, Cancer Monthly Horoscope: जुलाई की शुरुआत में खर्च और रोजमर्रा की चिंता मन पर दबाव डाल सकती है। यात्रा या किसी रुके मामले के सुलझने से राहत मिलेगी। ग्रहों के सामान्य संकेत बताते हैं कि यह महीना धैर्य, परिवार के सहयोग और धीरे-धीरे बढ़ती पेशेवर पहचान के बीच चलेगा।
दूसरे सप्ताह में पिता समान व्यक्ति या वरिष्ठ का प्रोत्साहन आत्मविश्वास लौटाएगा। तीसरा सप्ताह काम, आय और परिवार के लिए मजबूत हो सकता है। अंतिम सप्ताह घर, वाहन और मां की सुविधा से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ाएगा, लेकिन बच्चों की अच्छी खबर मन खुश करेगी।
कर्क राशि का लव राशिफल
पहले सप्ताह में जीवनसाथी का व्यावहारिक सहयोग खर्च संभालने में मदद करेगा। पार्टनर की सेहत या सुविधा पर पैसा लग सकता है। सप्ताह के अंत में आर्थिक दबाव भावनात्मक दूरी बढ़ा सकता है। मन की बात बिना आरोप के कहें।
तीसरे सप्ताह में घर में हंसी और अपनापन बढ़ेगा। मां और परिवार का सहयोग मिलेगा। अंतिम सप्ताह में बच्चों से खुशी और पार्टनर के साथ भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है।
कर्क राशि का करियर राशिफल
दूसरे सप्ताह में यात्रा, भूमिका बदलने या अतिरिक्त जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। पद या काम का दायरा बढ़े तो उसका बोझ भी समझें। कारोबारी यात्रा से सामान्य परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए लागत पहले तय करें।
तीसरा सप्ताह काम की पहचान और वरिष्ठों के सहयोग के लिए बेहतर है। दक्षता बढ़ेगी और आय भी सुधर सकती है। अंतिम सप्ताह में सलाह, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की योजना से जुड़े काम अच्छे रहेंगे।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पहले सप्ताह में खर्च आय से तेज चल सकता है। यात्रा, जीवनसाथी और रोजमर्रा की जरूरतें बजट पर दबाव डालेंगी। नकदी की कमी लगे तो गैर-जरूरी खरीदारी रोकें।
तीसरे सप्ताह में कमाई और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। घर, वाहन या प्रॉपर्टी पर चर्चा होगी। चौथे सप्ताह में शेयर या तेज लाभ वाली योजना आकर्षित कर सकती है, पर इसे निश्चित कमाई न मानें। महीने के अंत की यात्रा और अचानक भुगतान के लिए राशि बचाकर रखें।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आर्थिक तनाव और रिश्तों की उलझन पहले सप्ताह में नींद और मूड पर असर डाल सकती है। शरीर को आराम दें और दिनचर्या बहुत न बदलें।
दूसरे और तीसरे सप्ताह में ऊर्जा बेहतर रहेगी। अंतिम सप्ताह में मां की सेहत या घर की जिम्मेदारी चिंता बढ़ा सकती है। वाहन से जुड़ी परेशानी हो तो मरम्मत टालें नहीं। महीने के अंत में यात्रा के बाद थकान संभव है।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
इस महीने खर्च और भावनाओं, दोनों में विराम जरूरी है। पैसा कम लगे तो रिश्तों पर गुस्सा न उतारें। हर बड़े भुगतान से पहले जरूरी और टालने योग्य खर्च अलग करें।
पिता समान व्यक्ति की सलाह सुनें और मां की सुविधा का ध्यान रखें। घर में शांति बनाए रखने के लिए रोज कुछ मिनट बिना फोन के परिवार के साथ बैठें।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: खर्च और रिश्तों का दबाव रहेगा। यात्रा या रुका मामला कुछ राहत दे सकता है।
8 से 14 जुलाई: आत्मविश्वास लौटेगा। करियर में बदलाव या अतिरिक्त जिम्मेदारी पर सोच-समझकर फैसला लें।
15 से 21 जुलाई: काम, आय और परिवार का सहयोग मजबूत रहेगा।
22 से 31 जुलाई: घर, वाहन और मां की चिंता बढ़ सकती है। बच्चों से खुशी मिलेगी, पर जोखिम वाले निवेश से बचें।
माह की सलाह
खर्च की चिंता को रिश्तों की भाषा न बनने दें। साफ बजट, परिवार से खुली बात और यात्रा की सही तैयारी जुलाई को सहज बनाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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