आज का कन्या राशिफल 3 जून 2026:कन्या राशि के लिए आज क्या रहेगी दिनभर हलचल, पढ़ें राशिफल
Kanya Rashi: कन्या राशि के लिए लवलाइफ में थोड़ा बहस से बचना है, आपको निवेश को लेकर भी ज्योतिष की सलाह दी गईहै। वहीं करियरमें भी आज आपको किस तरह अलर्ट रहना है, इसके बारे में बताया गया है।
Virgo Horoscope today: कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा आपको संतुष्टी देगा, चंद्रमा धनु राशि में है, इसलिए आपको फिलहाल किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। आपको पर्सनल लाइफ में और परिवार में अच्छा लगेगा। आपके लाइफ पार्टनक के साथ आपका समय अच्छा है, थोड़ी बहस के चांस बन रहे हैं, लेकिन चीजों को समझेगें तो काफी कुछ अपने आप सही हो जाएगा।
कन्या लव राशिफल
लवलाइफ कन्या राशि वालों की ना बहुत अच्छी कही जाएगी और ना ही बहुत खराब । इस समय आप दोनों में बैलेंस है, आप दोनों एक दूसरे से खुश हैं। अगर शादी करने की सोच रहे हैं तो समय उत्तम है। संतान के लिए भी सही और अच्छा समय हैं। आपका पार्टनर आपसे कई उम्मीदें लगाए हुए है, इसलिए उसकी उम्मीदों को ना तोड़े। उसके सपनों को पूरा करें।
कन्या मनी राशिफल
आज बिजनेस आपके लिए शुभ है। कैश प्लो आज रहेगा, आपको पैसा कई जगहों से मिल सकता है। आपके प्रमोशन के भी योग हैं। इस समय आपको निवेश के मौके भी मिल रहे हैं।निवेश के मामले आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मा्र्केट और सभी रिस्क को ध्यान में रखकर फैसले लें। यह समय सही से फैसले लेना है। इस समय आपकी बिजनेस की स्थितइ अच्छी है और अप हर रोज एक ऐसी डील पा रहे हैं, जो आपके बिजनेस को और भी मजबूत कर रही है। इसलिए आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क ही जगह पर अपने सारे पैसे मत लगाइएगा। अगर आप दोहरा निवेश करते हैं, तो दोनों से ही लाभ होने के अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
कन्या करियर राशिफल
जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्नमोशन के योग बन रहे हैं। आपके लिएचीजें बहुत अच्छी हो रही है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल रहें और पॉजिटिव रहकर चीजों को सोचें, इससे आपके लिए काफी सहीं चीजें होंगी। आपके सीनियर्स मीटिंग में आपकी राय से सहमत होंगे। आपके मन में कुछ चीजों को लेकर काफी कुछ चल रहा है, उनके लिए अभी से तैयारी करना शरू कर दें। तभी आप आगे तक पहुंच पाएंगे।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है। इमोशनली आप थोड़े वीक लग रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति अच्छी है। आपको छोटी मोटी दिक्कतें जैसे पेट से जु़ड़ी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाएंगे तो अपने आप चीजें सुधरेंगी। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप हेल्थ खराब हो। कुछ भी करें डॉक्टर की सलाह से करें। फिटनेस भी एक्सपर्ट की सलाह से करें। डाइट का ध्यान रखें। आपके लिए ब्रिस्क वॉक जरूर करनी है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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