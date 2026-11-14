कन्या राशि 15 नवंबर: मार्गी मंगल आज देंगे चिड़चिड़ाहट, निजी मामलों में होगा खर्चा
Virgo Daily Horoscope 15 November 2026 Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों को आज चिड़चिड़ाहट होगी और इसकी वजह मार्गी मंगल होंगे। वहीं कई खर्चे भी होने वाले हैं। यहां पढ़ें कन्या राशि के लिए आज का राशिफल।
Kanya Rashifal 15 November Virgo Daily Horoscope Hindi कन्या राशि: घर में आज संतान की अच्छी खबर खुशी लाएगी और रविवार का दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। अपने काम को समझदारी और ईमानदारी से निभाने का संतोष होगा। बच्चों के साथ समय निकलेगा और किसी सुखद सैर का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध में आगे बढ़ने के लिए दिन अनुकूल है। किसी की ओर से प्रेम प्रस्ताव आने की संभावना भी है। नौकरी में बेहतर प्रदर्शन और कारोबार में नया उपक्रम शुरू करने के योग हैं। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे मन हल्का और रचनात्मक रहेगा। पढ़ाई में रुचि होगी और किसी विचार को अपना रूप देने का आनंद मिलेगा। घर की खुशी आपके काम करने के ढंग में भी दिखाई देगी। दिन में जिम्मेदारी निभाते हुए अपने लिए कुछ सुखद समय निकालने का मन रहेगा।
कन्या करियर राशिफल
काम के प्रति आपका रवैया गंभीर और ईमानदार रहेगा। किसी जिम्मेदारी को समझकर पूरा करने की इच्छा होगी। नौकरी करने वालों के लिए बेहतर काम दिखाने की संभावना है। कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने का समय अनुकूल है। शुरुआत को लेकर उत्साह रहेगा, जबकि आगे के नतीजे प्रयास के साथ आकार लेंगे। विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ाई करेंगे। विषय में डूबकर समझने की इच्छा होगी और एकाग्रता बनी रहेगी। रचनात्मक काम में अपनी बात नए ढंग से रखने का आनंद मिलेगा। आज काम केवल निभाने की जिम्मेदारी नहीं लगेगा, उससे जुड़ाव भी महसूस होगा। नया कारोबारी विचार हो तो उसका पहला कदम साफ तय करें। बच्चों की पढ़ाई की चर्चा घर में होगी और उनकी अच्छी खबर आपका उत्साह बढ़ाएगी।
कन्या मनी राशिफल
सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी गुरु खर्च और आराम के विषय सामने लाता है। खर्च ऊपर रहने के संकेत हैं। किसी अच्छे काम या दान में आर्थिक सहयोग के लिए दिन अनुकूल है। अपनी सुविधा से जुड़ी जरूरत पर रकम लगाने का विचार होगा। निजी मामलों के लिए भी कुछ खर्च सामने आने की संभावना है। काम में सोच समझकर सीमित जोखिम लेने पर विचार किया जा सकता है। नए उपक्रम की संभावना के साथ शुरुआती रकम का प्रश्न भी आपकी सोच में रहेगा। खुशी के उत्साह में खर्च की सीमा ढीली करने से सावधान रहें। आज उपलब्ध रकम देखकर ही किसी नए प्रयास के लिए हिस्सा तय करें। सुखद सैर का कार्यक्रम बना तो उसका खर्च भी ध्यान में आएगा।
कन्या लव राशिफल
संतान की अच्छी खबर परिवार की बातचीत में खुशी घोलेगी। बच्चे के साथ बैठने और उसकी बात सुनने का मन होगा। प्रेम संबंध में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अपनी भावना रखने में सहजता रहेगी और साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। किसी की ओर से प्रेम प्रस्ताव आने के योग भी हैं। आगे की बात आपसी बातचीत से आकार लेगी। सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ता है। साथ रहने की खुशी के बीच थोड़े निजी समय की इच्छा भी होगी। अपनी सुविधा साथी से साफ शब्दों में कहें। बच्चों के साथ सैर या कोई रचनात्मक गतिविधि दिन को सुखद बनाएगी। प्रेम और पारिवारिक अपनापन आज मन में देर तक ठहरेगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
मन में खुशी रहेगी और अपने पसंद के काम में रुचि होगी। आराम तथा नींद की जरूरत दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। व्यस्तता के बीच शांत बैठने का मन होगा। कुछ समय अपने लिए मिलने पर अच्छा लगेगा। छोटी झुंझलाहट का अनुभव होने की संभावना है। सामान्य सोने के समय को बहुत आगे न बढ़ाएं। पढ़ाई में ध्यान और काम में जुड़ाव रहने से मानसिक संतोष मिलेगा। बाहर घूमने का अवसर सुखद होगा, साथ ही घर का आराम भी आकर्षित करेगा। किसी बड़ी गतिविधि के आयोजन से अधिक सहज ढंग से दिन बिताने में आनंद आएगा। बच्चों की बात और अपने काम का संतोष मन को हल्का रखेंगे। निजी समय में शांति का अनुभव होगा।
शुभ अंक
6
शुभ रंग
नीला
क्या करें
बच्चे के साथ उसकी पसंद की गतिविधि के लिए समय रखें।
क्या न करें
झुंझलाहट में साथी को रूखा जवाब न दें। शाम को परिवार के साथ मन हल्का रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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