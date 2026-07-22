9 दिन बाद कन्या राशि में शुक्र गोचर, 4 राशियों पर सितंबर तक किस्मत होगी मेहरबान
Venus Transit in Virgo 2026: 1 अगस्त को शुक्र बुध की राशि कन्या में जाने वाले हैं। इस परिवर्तन का लाभ वृषभ, मकर, धनु और वृश्चिक राशि को मिलेगा। जानें अगले महीने इन राशियों की जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आएंगे? साथ में जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के उपाय भी।
आज से 9 दिन बाद शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे जिसका लाभ चार राशियों को मिलेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का लाभ वृषभ, धनु, वृश्चिक और मकर राशि वालों को मिलेगा। अभी शुक्र मिथुन राशि में हैं जहां से 1 अगस्त को बुध की राशि कन्या में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र प्रेम, सुख-समृद्धि और लग्जरी का कारक है। ऐसे में इन सारी राशियों को इनसे जुड़े लाभ जरूर मिलेंगे। अगस्त का महीना शुरू होते ही इन राशियों की किस्मत बुध और शुक्र की एनर्जी के चलते इन पर मेहरबान होते दिखेगी। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कन्या राशि में शुक्र 2 सितंबर तक रहेंगे।
शुक्र गोचर का वृषभ राशि को लाभ
1 अगस्त को होने वाली शुक्र राशि परिवर्तन का लाभ वृषभ राशि वालों को खूब मिलेगा। अगस्त का महीना इन लोगों के लिए राहत भरा रहने वाला है क्योंकि अटके काम रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे। ऐसे में वृषभ राशि वालों का मन भी भी खुश रहेगा। लव लाइफ में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वहीं पैसों से जुड़ा लाभ भी होने की संभावना है।
धनु राशि को ऐसे मिलेगा शुक्र गोचर का लाभ
9 दिन बाद होने जा रहे शुक्र गोचर का पूरा-पूरा लाभ धनु राशि वाले भी उठाएंगे। इस राशि को नौकरी-बिजनेस के मामले में कोई ना कोई काम बनता जरूर दिखेगा। मेहनत का फल पूरा मिलेगा। सीनियर्स काम की सराहना करेंगे जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी के साथ-साथ कोई डील भी पूरी होने की खुशी मिलेगी।
शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए शुभ
वृश्चिक राशि वालों की किस्मत भी 1 अगस्त से चमकती हुई नजर आएगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस राशि के जातकों को कहीं से अटका हुआ पैसा मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति संभलती दिखेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे उन्हें कहीं से अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्त की मदद से कोई अच्छा काम बनता दिखेगा। अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के कई मौके मिलेंगे।
मकर राशि पर शुक्र गोचर का सकारात्मक प्रभाव
मकर राशि के जातकों के लिए भी राहत भरे दिन आने वाले हैं। शुक्र गोचर इस राशि के जातकों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है। पैसों से जुड़े मामले में राहत मिलेगी। आय के नए माध्यम बनेंगे जिससे पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी।
शुक्र गोचर में जरूर करें ये 5 उपाय
1. मां लक्ष्मी की पूजा से लाभ मिलेगा।
2. जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्तुओं का दान करें।
3. अपने आसपास सफाई रखें।
4. शुक्र मंत्र का जाप करने की कोशिश करें।
5. महिलाओं का सम्मान जरूर करें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र