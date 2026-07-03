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1 अगस्त को कन्या राशि में शुक्र गोचर, जानें किन 7 राशियों को होगा लाभ?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Venus Transit in Virgo 1 August 2026: ज्योतिषीय गणना के आधार पर 1 अगस्त को बुध की राशि कन्या में शुक्र का गोचर होगा। पंडित जी से जानें किन 7 राशियों को इस दौरान लाभ मिलेगा? 

1 अगस्त को कन्या राशि में शुक्र गोचर, जानें किन 7 राशियों को होगा लाभ?

1 अगस्त को शुक्र बुध की राशि कन्या में जाने वाले हैं। इस गोचर को ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस गोचर का लाभ वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु समेत कुल 7 राशियों को मिलेगा। शुक्र का संबंध सुख-संपत्ति, लग्जरी और प्रेम से है। ऐसे में इस गोचर का असर इन क्षेत्रों में ज्यादा दिखेगा। पंडित जी से जानिए इस गोचर का लाभ 7 राशियों को किस तरह से मिलेगा और इस दौरान क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं कि ये लाभ दोगुना हो।

शुक्र ग्रह की स्थिति

बीते 8 जून को चंद्रमा की राशि कर्क में शुक्र गोचर हुआ था। 4 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे और यहां पर 1 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इसी दिन शुक्र बुध की राशि कन्या में जाएंगे। इस राशि में शुक्र 2 सितंबर तक रहने वाले हैं। कन्या का बाद शुक्र तुला राशि में जाएंगे।

शुक्र गोचर से इन 7 राशियों को मिलेगा लाभ

वृषभ राशि

शुक्र का गोचर वृषभ राशि के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके पूरे होने के पूरे-पूरे योग हैं। प्रेम जीवन में भी पहले से ज्यादा मिठास देखने को मिलने की पूरी संभावना है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए घर-परिवार का माहौल बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या घर की सुख-सुविधाओं पर खर्चा हो सकता है। मन खुश रहेगा और रुके हुए काम बनेंगे।

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कर्क राशि

1 अगस्त से कर्क राशि वालों की बातों का असर लोगों पर पड़ेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूर करने का मौका मिल सकता है। यात्रा की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात होगी जो फायदेमंद साबित होगी।

धनु राशि

कन्या राशि में शुक्र के गोचर से धनु राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में अच्छी खबर मिल सकती है। मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलने के योग हैं। ऑफिस में काम की तारीफ हो सकती है और नई जिम्मेदारी भी मिलने की संभावना बनेगी।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसों के मामले में राहत मिलने के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। दोस्तों या किसी करीबी की मदद से कोई जरूरी काम भी आसानी से पूरा हो सकता है। घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

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मकर राशि

इस गोचर के दौरान किस्मत मकर राशि वालों का साथ देती नजर आएगी। लंबे समय से जिस काम का इंतजार था उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। यात्रा की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में पहले से ज्यादा प्यार और समझ बढ़ सकती है।कुछ लोगों के लिए शादी की बात आगे बढ़ सकती है। साझेदारी के काम में लाभ मिलने के संकेत हैं।

शुक्र गोचर के दौरान करें ये उपाय

1. इस दौरान हर शुक्रवार मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें।

2. ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।

3. शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को सफेद मिठाई या फिर कपड़ों का दान करना भी शुभ होगा।

4. आसपास सफाई रखें और इस गोचर के दौरान किसी से भी बहसबाजी ना करें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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