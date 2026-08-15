कन्या राशि में बुध गोचर, 7 सितंबर से 20 दिन तक 5 राशियों को पैसों का लाभ
Mercury Transit in Virgo 2026: अगले महीने कन्या राशि में बुध गोचर करने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार बुध राशि परिवर्तन का लाभ कुल 5 राशियां उठाने वाली हैं। जानें आखिर ये 5 राशियां कौन सी हैं?
सितंबर के महीने में बुध कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। इन दिनों बुध चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। 22 अगस्त को इस राशि से निकलकर बुध सिंह राशि में जाएंगे और यहां पर 7 सितंबर तक गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इसी दिन दोपहर में लगभग 1 बजकर 35 मिनट पर बुध का गोचर कन्या राशि में होने वाला है। पंडित नरेंद्र उपायध्याय के अनुसार इस राशि परिवर्तन का जनमानस को खूब लाभ मिलने वाला है। कुल 5 राशियों को इसका फायदा मिलने वाला है। 7 सितंबर से लेकर 26 सिंतबर तक इन पांचों राशियों को पैसों से संबंधित मामलों में खूब राहत मिलेगी।
पंडित जी के अनुसार इस दौरान बिजनेस, लेनदेन और आर्थिक मामलों में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। बाजार की स्थिति में पहले से काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। खास बात ये है कि लाभ पाने वाली राशियों की पैसों के मामले में सारी टेंशन धीरे-धीरे खत्म होगी दिखेगी।
बुध गोचर से 20 दिनों तक लाभ पाएंगी ये 5 राशियां
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन पैसों के मामले में राहत देने वाला होगा। नौकरीपेशा लोगों को काम में नई जिम्मेदारी या फिर कोई दूसरा अच्छा मौका मिल सकता है। बिजनेस में नए लोग जुड़ सकते हैं। अगर लंबे समय से कहीं पर पैसा अटका हुआ था तो अब उसके वापस मिलने की उम्मीद बनेगी। इस दौरान इस राशि के जातकों की बातचीत का तरीका भी लोगों को काफी इंप्रेस करेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी बुध ही हैं और ऐसे में 7 सितंबर को होने जा रहे इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ इसी राशि को मिलेगा। 7 सितंबर से अगले 20 दिन इस राशि के लिए काफी खास रहने वाले है। कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी में मेहनत को नोटिस किया जाएगा। सीनियर्स की वाहवाही मिलेगी तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। प्रमोशन के चांस हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। हालांकि पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर ही फैसला लें।
कन्या राशि
कन्या राशि में ही बुध का प्रवेश होने जा रहा है तो इस राशि के लोगों के लिए गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। इस राशि के जातकों को इस गोचर का सीधा फायदा मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छा ऑफर मिल सकता है। काम की वजह से कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी खूब फायदा होने वाला है। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। वहीं किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के चांस हैं।
मकर राशि
कन्या राशि में जाते ही बुध मकर राशि वालों को भी राहत देंगे। पैसों से जुड़े मामलों में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि नौकरी में काम का प्रेशर दिखे लेकिन आगे चलकर मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। अगर बिजनेस से जुड़े लोग किसी नई प्लानिंग पर काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो लोग इस टाइम पीरियड में चीजें आगे बढ़ा सकते हैं।
तुला राशि
तुला राशि वालों को बुध के गोचर के कमाई के मामले में फायदा होगा। नौकरी में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा सोच रखा है। बिजनेस से जुड़े लोग किसी नए प्रोजेक्ट के चलते लाभ पाएंगे। नौकरीपेशा लोग सीनियर्स के सपोर्ट से अच्छा काम कर पाएंग। इस राशि के जातकों की बोली हुई हर बात का असर लोगों पर दिखेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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