कन्या हेल्थ राशिफल 2026: करियर में सफलता और बढ़ती आय से सेहत होगा प्रभावित, ऐसे रखें ख्याल

संक्षेप:

Virgo Health Complete Prediction 2026: साल के शुरुआत में करियर की प्रगति से सेहत पर असर पड़ सकता है। इस साल कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य शुरुआती करियर की सफलता और बाद में बढ़ती आय से प्रभावित होगा। हालांकि कुछ उपायों के जरिए नए साल को ट्रैक पर ला सकते हैं।

Dec 31, 2025 05:51 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Virgo health horoscope 2026: साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए सेहत के लिहाज से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस साल कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य शुरुआती करियर की सफलता और बाद में बढ़ती आय से प्रभावित होगा, साथ ही पार्टनरशिप में तनाव भी हो सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से सेहत पर असर डाल सकता है। वही, 21 मई तक बृहस्पति आपके दशम भाव में रहकर करियर में उन्नति, मान-सम्मान और सफलता दिलाएगा। यह आपको ऊर्जा और उत्साह देगा, लेकिन काम का दबाव भी बढ़ा सकता है। फिर 21 मई के बाद बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आय में वृद्धि, समूहों से लाभ और निवेश के अवसर मिल सकते हैं। इससे आर्थिक तनाव कम होगा और आप अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा शनि का सप्तम भाव में होना विवाह और करीबी रिश्तों में देरी या तनाव को दर्शाता है। रिश्तों से जुड़ा टेंशन आपकी नींद, भूख और मनोदशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पूरे साल खुद की देखभाल करने की जरूरत है। साथ ही रिश्तों में सीमाएं तय करने की जरूरत है। चलिए जानते हैं जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा।

जनवरी से मार्च 2026
साल की शुरुआत में आप अधिक सक्रिय और व्यस्त रहेंगे। करियर में सफलता से प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करा सकता है। लेकिन बढ़ी हुई जिम्मेदारियां लंबे कार्य-घंटों और मानसिक थकान का कारण बन सकती हैं। ऐसे में सुझाव यह है कि भरपूर और समय से नींद लें। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और देर रात तक काम करने से बचें, ताकि पाचन और इम्यून सिस्टम मजबूत रहे।

अप्रैल से जून 2026
21 मई के बाद आय और सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए सुविधा मिलेगी। ऐसे में इस समय का इस्तेमाल मेडिकल चेकअप, फिजियोथेरेपी या किसी नियमित व्यायाम समूह से जुड़ने के लिए करें। हालांकि शनि के कारण रिश्तों में तनाव बना रह सकता है। भावनात्मक दबाव बढ़ने पर गहरी सांस लेने के अभ्यास, मेडिटेशन या हल्की सैर करें।

जुलाई से सितंबर 2026
जुलाई से सिंतबर के बीच सेहत दुरुस्त रहेगी। ऐसे में इस समय नियमित दिनचर्या बनाए रखने से अच्छी ऊर्जा और सहनशक्ति बनी रहेगी। डेली वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग आपको तंदुरुस्त रखेगी। यदि पार्टनशिप से जुड़ी चिंता बढ़े, तो काम और निजी रिश्तों को अलग रखें। बहस जैसी चीजों को हावी ना होने दें।

अक्टूबर से दिसंबर 2026
साल के अंत में यदि आप नियमित आदतें बनाए रखते हैं तो स्वास्थ्य स्थिर और संतुलित रहेगा। इसके अलावा पर्याप्त आराम और नियमित जांच जारी रखें।

2026 के लिए जरूरी टिप्स
- करियर के व्यस्त समय में भरपूर नींद लें। यदि लंबे समय तक काम कर रहे है, तो बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें।
- बढ़ी हुई आय का उपयोग नियमित स्वास्थ्य जांच और स्थायी व्यायाम दिनचर्या के लिए करें।
- करीबी रिश्तों में स्पष्ट सीमाएं तय करें ताकि तनाव कम हो
- अचानक इलाज के बजाय नियमित, हल्का व्यायाम करें और रुटीन चेकअप कराते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
