आज का कन्या राशिफल 25 जुलाई: चंद्रमा बढ़ाएंगे बैचेनी, करियर में राहु दे रहे हैं ये संकेत
Virgo Horoscope today 25 July 2026: 25 जुलाई के दिन कन्या राशि वाले घर-परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि चंद्रमा थोड़ी बैचेनी देंगे। तो वहीं करियर में राहु भी सतर्क रहने के संकेत रहे हैं।
Virgo Horoscope, कन्या राशि आज का राशिफल 25 जुलाई 2026: मेहनत, भागदौड़ और मानसिक सक्रियता से भरा दिन है। चंद्रमा आपके प्रयास और संपर्क वाले क्षेत्र को चला रहा है, इसलिए फोन, संदेश, छोटी यात्राएं, कामकाजी दौड़भाग और लोगों से तालमेल ज्यादा रहेगा। यही कारण है कि दिन उपयोगी भी लगेगा और थोड़ा थकाने वाला भी। मन में बेचैनी या जल्दी-जल्दी सब पूरा करने की आदत बढ़ सकती है। ऐसे में हर काम को तुरंत निपटाने की हड़बड़ी तनाव बढ़ाएगी।
बुध करियर क्षेत्र में होने से समझदारी, विश्लेषण और सही शब्द चुनने की ताकत मिलेगी। इसका फायदा लें। पड़ोसियों, सहकर्मियों या रोजमर्रा के संपर्कों से संबंध बेहतर हो सकते हैं। किसी नए व्यक्ति से दोस्ती या जुड़ाव बनने की संभावना है। पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है।
आसपास किसी उत्सव, मिलन या छोटी खुशी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। बस एक सावधानी जरूरी है कि रास्ते में, ड्राइव करते समय या जल्दी में चलते हुए ध्यान न भटकने दें। बाहर का खाना आज आकर्षक लगेगा, पर शरीर को सूट न करे तो असहजता बढ़ सकती है।
कन्या राशि के रिश्तों पर आज कैसा रहेगा प्रभाव?
रिश्तों में बातचीत आज मुख्य भूमिका निभाएगी। आप खुलकर बात करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला उतनी तेजी से जवाब न दे तो अधीर न हों। नया दोस्ताना माहौल किसी दिलचस्प परिचय में बदल सकता है, पर चीजों को धीरे बढ़ने दें। पुराने मित्र या पहले से दूर चले गए किसी करीबी से बात होना मन को अच्छा लगेगा। भाई-बहन या पड़ोस के लोगों के साथ संबंध सुधर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए छोटी-छोटी बातों में सहयोग दिखाना आज बड़े वादों से ज्यादा असर करेगा। परिवार के साथ हल्का समय निकालें।
कन्या राशि के करियर पर राहु का प्रभाव
काम के मोर्चे पर मेहनत ज्यादा रहेगी और उसी वजह से तनाव भी बढ़ सकता है। एक साथ कई छोटे काम आने से आपको लगेगा कि दिन निकल गया, पर मुख्य काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए पहले प्राथमिकता तय करें। लिखित योजना, सूची और समय बांटकर काम करने से बहुत राहत मिलेगी। छात्रों के लिए दोहराव, नोट्स व्यवस्थित करना और छोटे लक्ष्य बनाना उपयोगी रहेगा। करियर में आपका तर्क और विश्लेषण मजबूत है, इसलिए मीटिंग, रिपोर्ट, डेटा या संवाद वाले काम अच्छे निकल सकते हैं। राहु के प्रभाव से प्रतिस्पर्धी माहौल बना रह सकता है, इसलिए ध्यान भटकाने वाले लोगों से दूरी रखें और परिणाम की जगह प्रक्रिया पर टिके रहें।
आज कन्या राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, पर बार-बार होने वाले छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। यात्रा, संचार, खानपान या सामाजिक मेलजोल में खर्च हो सकता है। इसे अनदेखा न करें, क्योंकि यही बजट गड़बड़ा सकता है। आय की तरफ कोई स्थिरता बनी रह सकती है, खासकर अगर आपने पहले से योजना बनाई है। किसी दोस्त या परिचित के साथ लेनदेन करते समय साफ बात रखें। बहुत भावुक होकर पैसा खर्च करना या किसी योजना में तुरंत जुड़ना ठीक नहीं।
आज कन्या राशि की हेल्थ कैसी रहेगी?
तनाव, बेचैनी और थकान एक साथ महसूस हो सकते हैं। बाहर का भोजन पेट पर भारी पड़ सकता है, इसलिए सादा और समय पर खाना बेहतर रहेगा। जल्दी में ड्राइविंग या सड़क पर लापरवाही से बचें। थोड़ी चाल, गहरी सांस और स्क्रीन से छोटे ब्रेक लेने से सिर और मन दोनों हल्के रहेंगे। दिन भर की भागदौड़ के बाद नींद पूरी करना जरूरी है।
आज की सलाह: कामों की सूची बनाकर चलें, और जल्दबाजी में रास्ते या खाने को हल्के में न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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