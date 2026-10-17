Kanya Pujan Mantra: अष्टमी-नवमी कन्या पूजन में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए?
Ashtami Navmi Kanya Pujan Mantra : इस नवरात्रि कन्या पूजन करवा रहे हैं? तो इस दौरान देवी मां के कुछ खास मंत्रों का जाप जरूर करें। मान्यता है कि इससे मां प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं।
Navratri Ashtami Navmi Kanya Pujan Mantra : शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का खास महत्व होता है। इस दौरान छोटी कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरुपों के रूप में पूजा जाता है। घर आई कन्याओं के चरण पूजन से लेकर उनके लिए भोग लगाने और विदाई करने तक की हर एक रस्म अपने आप में बेहद ही खास और खूबसूरत होती है। कन्या पूजन के दौरान हर एक चीज विधि-विधान के साथ करना ही सही माना जाता है। व
हीं बीच-बीच में अगर आप सही मंत्र का जाप करेंगे तो मान्यता है कि ये पूजा और भी फलदायी हो जाती है। अगर आप भी इन नवरात्रि पर मां दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कन्या पूजन के दौरान एक स्टेप और एड कर लें और इन मंत्रों का सही से और सही जगह पर जाप करें। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन में कब और कौन सा मंत्र जपना चाहिए?
कन्याओं के स्वागत में करें इस मंत्र का जाप-
जब आपके बुलावे पर कन्याएं घर आएं तो हाथ-पैर धुलवाने के बाद उन्हें प्यार और सम्मान से वहां बैठाएं जहां पर भोज करवाना है। जब सब लोग बैठ जाए तो आप मां दुर्गा को मन ही मन याद करें और उनका स्वागत करें। इस दौरान आप नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जरिए मां दुर्गा के सभी स्वरुपों को भोग के लिए बुलाया जाता है।
ॐ मन्त्रअक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणां रूपधारिणीम्।
नवदुर्गा आत्मिकां साक्षात् कन्याम् आवाहयाम्यहम्॥
कन्याओं के पैर पूजते हुए और भोग शुरु कराते हए पढ़ें ये मंत्र-
कन्या पूजन में पैर पूजना यानी चरण पूजन, भोग लगाना और कन्याओं का आशीर्वाद लेना ये सब सबसे अहम रस्में होती है। इस दौरान ही आप मां दुर्गा के दूसरे मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र को आप नीचे पढ़ सकते हैं। इस मंत्र का मतलब है कि वो देवी सभी में मां के रूप में बसी हैं उन्हें हम बार-बार प्रणाम करते हैं। भोग लगाते हुए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
कन्या पूजन में पढ़ें मां दुर्गा का बीज मंत्र-
नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान मां दुर्गा के बीज मंत्र को भी जपना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें याद करना भी मुश्किल नहीं है। आप इसे पूजा के वक्त और कन्याओं को भोग करवाते वक्त पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए दोनों मंत्र में से से आप कोई भी एक चुन सकते हैं।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे॥
ॐ श्री दुं दुर्गायै नमः॥
कन्या पूजन कैसे करना चाहिए?
1. कन्या पूजन का पहला स्टेप चरण पूजन का है। कन्याओं के पैर साफ पानी से धुलवा दें। इसके बाद कपड़े या तौलिए से पोंछे।
2. चरण पूजने के बाद 9 कन्याओं और 1 लागुंरिया के माथे पर तिलक और अक्षत जरूर लगाएं। इस दौरान फूल भी अर्पित करें।
3. अब सम्मान के साथ सभी को बैठा दें और फिर मन में श्रद्धा भाव लिए भोग लगाएं। भोग में आप हलवा-पूरी और चने का ले सकते है। ध्यान रहे कि खाना सात्विक ही रहे।
4. भोजन खत्म होने के बाद सभी लोगों को फल और भेंट दें। भेंट के लिए आप अपनी पसंद और सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हैं।
5. भेंट देने के बाद प्यार से और पूरे सम्मान के साथ सभी लोगों को विदा करें और उससे पहले सबका आशीर्वाद जरूर लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
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काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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