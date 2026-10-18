Kanya Pujan 2026: 18 या 19 अक्टूबर, अष्टमी-नवमी पर कब करें कन्या पूजन? जानें सही समय और नियम
Kanya Pujan 2026: नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तिथि और सही समय जानना जरूरी है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अष्टमी की पूजा 18 अक्टूबर को करना उचित है, जबकि उदयातिथि मानने वाले श्रद्धालु 19 अक्टूबर को भी अष्टमी पूजन कर सकते हैं।
Kanya Pujan 2026: नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करने वाले लोग इन दिनों की तैयारी में जुटे हैं। किसी घर में अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है, तो कहीं नवमी के दिन यह परंपरा निभाई जाती है। इस बार अष्टमी की पूजा 18 अक्टूबर को करना उचित बताया गया है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, उदयातिथि को मानने वाले लोग 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। नवमी की पूजा भी 19 अक्टूबर को होगी। ऐसे में कन्या पूजन करने से पहले तिथि और मुहूर्त की जानकारी रखना जरूरी है। अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा होती है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। दोनों ही दिन कई परिवार हवन कराते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। हालांकि, पूजा किस दिन करनी है, यह श्रद्धालु अपनी मान्यता और पंचांग के अनुसार तय करते हैं।
अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अष्टमी की पूजा 18 अक्टूबर को करना उचित रहेगा। जो लोग उदयातिथि के हिसाब से पूजा करते हैं, वे 19 अक्टूबर को भी अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। नवमी की पूजा 19 अक्टूबर को होगी।
कन्या पूजन के लिए क्या-क्या तैयार करें?
पूजा से पहले रोली, अक्षत, फूल, कलावा, दीपक और पूजा की थाली रख लें। कन्याओं के भोजन के लिए हलवा, पूरी और काले चने बनाए जाते हैं। घर की परंपरा के अनुसार फल, मिठाई या उपहार भी रख सकते हैं।
घर पर कैसे करें कन्या पूजन?
सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और पूजा की जगह साफ कर लें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद मां दुर्गा की पूजा करें और फूल, अक्षत व भोग अर्पित करें। कन्याओं के आने पर उनका सम्मान के साथ स्वागत करें। अपनी परंपरा के अनुसार उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं। माथे पर रोली का तिलक लगाएं और भोजन कराएं। हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद कई घरों में बनाया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दें। फिर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मानपूर्वक विदा करें। कई परिवार कन्याओं के साथ एक बालक को भी भैरव स्वरूप मानकर भोजन कराते हैं।
कन्या पूजन के बाद कब खोलें व्रत?
कुछ लोग अष्टमी पर कन्या पूजन के बाद व्रत खोलते हैं, जबकि कुछ परिवार नवमी तक व्रत रखते हैं। इसलिए पारण का समय अपने व्रत के नियमों के अनुसार तय करना चाहिए। इस बार अष्टमी की पूजा 18 अक्टूबर को करना उचित बताया गया है, जबकि उदयातिथि मानने वाले 19 अक्टूबर को भी पूजा कर सकते हैं। नवमी का पूजन 19 अक्टूबर को होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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