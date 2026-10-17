Kanya Pujan 2026: कन्या पूजन कब करें, 19 या 20 अक्टूबर को? जानें अष्टमी-नवमी की तारीख
Kanya Pujan 2026: शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी किस दिन करना चाहिए? जानें 19 और 20 अक्टूबर को कन्या पूजन की तारीख, पूजा विधि, हलवा-पूरी का भोग और व्रत खोलने से जुड़े जरूरी नियम।
Kanya Pujan 2026: शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन को लेकर इस बार तारीख का हिसाब समझना जरूरी है। कोई अष्टमी के दिन कन्या पूजन करता है तो कोई नवमी पर। ऐसे में सवाल है कि इस साल कन्या पूजन के लिए कौन-सा दिन सही रहेगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों पर कन्या पूजन किया जाता है। हालांकि, पूजा की तारीख तय करने के लिए तिथि का समय देखना जरूरी है। अष्टमी पर मां महागौरी और नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन दोनों दिनों में घरों में कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद उन्हें भोजन, दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं।
कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए?
कन्या पूजन के लिए अष्टमी या नवमी में से किसी एक दिन को चुना जा सकता है। यह परिवार की परंपरा पर भी निर्भर करता है। जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, वे अष्टमी तिथि के अनुसार पूजा करते हैं। वहीं, नवमी का पूजन करने वाले श्रद्धालु नवमी तिथि में कन्या पूजन और हवन करते हैं। इस बार 19 और 20 अक्टूबर की तारीख को लेकर भ्रम से बचने के लिए स्थानीय पंचांग देखना जरूरी है। तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त, इसी आधार पर पूजा का समय तय किया जाना चाहिए। बिना पंचांग की पुष्टि के किसी एक तारीख को सभी के लिए सही बताना उचित नहीं होगा।
ऐसे करें कन्या पूजन
कन्या पूजन के दिन सुबह स्नान के बाद मां दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। उनके आने पर पैर धोकर तिलक लगाएं और उन्हें आसन पर बैठाएं। फिर हलवा, पूरी और चने का भोजन कराएं। नवरात्रि में नौ कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। कई घरों में कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा या उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें।
कन्या पूजन के बाद खोल सकते हैं व्रत
कई श्रद्धालु कन्या पूजन के बाद नवरात्रि का व्रत खोलते हैं। कुछ परिवारों में हवन और नवमी की पूजा पूरी होने के बाद पारण किया जाता है। इसलिए व्रत खोलने का समय अपनी परंपरा के अनुसार रखें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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