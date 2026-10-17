Kanya Pujan 2026: कन्या पूजन में ना करें ये गलतियां, अष्टमी-नवमी में रखें ध्यान
Kanya Pujan Mistakes to Avoid: अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन करने वाले हैं? जान लें कि इस दौरान किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है?
Shardiya Navratri Kanya Pujan 2026 : शारदीय नवरात्रि आखिरी पड़ाव पर है। आज सप्तमी तिथि है। माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत के साथ-साथ आखिरी में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा हर मनोकामना पूरी करती हैं। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो वहीं कुछ लोग नवमी के दिन पूरे विधि-विधान से पूजा करने के साथ ही कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान लोग कन्यायों को घर बुलाकर भोजन कराते हैं।
माना जाता है कि 9 कन्याओं को दुर्गा मां के अलग-अलग स्वरुपों में पूजकर उन्हें भोग लगाना चाहिए और इसके बाद पूरे मान-सम्मान और भेंट के साथ उन्हें वापस विदा करना चाहिए। हालांकि कई बार अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान किन गलतियों को करने से बचना है?
कन्या पूजन में भूलकर भी ना करें ये गलतियां-
कन्या पूजन में रखें उम्र और गिनती का ध्यान
धार्मिक मान्यता के हिसाब से कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की कन्याओं को घर बुलाना शुभ होता है। कोशिश करें कि पूजन में 9 कनय्या और एक छोटा लड़का भी हो जिसे लांगुरिया भी कहते है। गितनी और उम्र का विशेष रुप से ध्यान रखें।
बिना हाथ-पैर धुलवाएं ना कराएं भोजन
कन्या पूजन का सबसे पहला स्टेप है कि सभी लोगों के हाथ पैर धुलवा दें। टॉवेल से पोछें और फिर पूरे सम्मान के साथ इन्हें घर में बिठाएं। अगर आप कन्याओं के पैरों में आलता लगाएंगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप हाथ पैर धुलवाएं बिना ही कन्या पूजन शुरू कर देते हैं तो ये तरीका गलत है।
खाने में ना करें लहसुन-प्याज का इस्तेमाल
कन्या पूजन के भोग के लिए काले चने, हलवा और पूरी बनाएं। ध्यान रखें कि खाना पूरी तरह से सात्विक ही होना चाहिए। भूलकर भी खाने में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल ना करें। भोग को ताजा ही परोसे और इसे शुद्ध देसी घी में ही बनाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी पर भी जबरदस्ती ज्यादा खाने का प्रेशर ना डालें। वो जितना खाएं उन्हें प्यार से खिलाएं।
कन्याओं की विदाई के समय ना करें गलती
कन्या पूजन करने के बाद कन्याओं की विदाई के दौरान अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट जरूर दें। विदा करते वक्त इन्हें आप फल और गिफ्ट के तौर पर कुछ भी दे सकते हैं। वहीं कन्या पूजन के दौरान बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। अगर कन्या पूजन में आए किसी भी बच्चे से कोई भी गलती होती है तो नजरअंदाज करें। गुस्सा जरा भी ना करें और ना ही कुछ कहें। खुशी-खुशी कन्या पूजन करने के बाद उन्हें विदा करें।
खराब ना रखें घर का माहौल
धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में शांति और अच्छा माहौल रहता है मां दुर्गा का वास वहीं होता है। अगर घर में कलह होगा और लोग बिना बात के बहसबाजी करते हैं और आसपास गंदगी फैलाकर रखते हैं तो देवी का वास ऐसे घर में नहीं होता है। घर के माहौल को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। कन्या पूजन के दौरान मन साफ रखें। किसी भी व्यक्ति के लिए मन में इस दौरान गलत विचार ना लेकर आएं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कन्या पूजन के दौरान भोज करवाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
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काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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