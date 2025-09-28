Kanya Pooja Kaise Kare Shardiya Navratri Ashtami 2025 Muhurta Kanya Puja Navami time कैसे करें कन्या पूजा, नोट करें अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजा का मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kanya Pooja Kaise Kare Shardiya Navratri Ashtami 2025 Muhurta Kanya Puja Navami time

कैसे करें कन्या पूजा, नोट करें अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजा का मुहूर्त

Kanya Pooja Kaise Kare: नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोज कराने का परंपरा चली आ रही है। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि कन्या पूजा के लिए अति उत्तम मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 01:26 PM
share Share
Follow Us on
कैसे करें कन्या पूजा, नोट करें अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजा का मुहूर्त

Kanya Pooja Kaise Kare: शारदीय नवरात्रि की पूजा व व्रत अनुष्ठान बिना कन्या पूजन के अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोज कराने का परंपरा चली आ रही है। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि कन्या पूजा के लिए अति उत्तम मानी जाती है। कन्याओं की पूजा करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि, मुहूर्त व नियम-

कैसे करें कन्या पूजा?

1- कन्याओं को 1 दिन पहले ही आमंत्रित करें

2- सभी कन्याओं के पांव को साफ जल, दूध और पुष्प मिश्रित पानी से धोएं

3- फिर कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें

4- आप सभी कन्याओं को लाल चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं

5- श्रद्धा अनुसार कन्याओं को चुनरी भी उढ़ा सकते हैं

6- अब कन्याओं को भोजन कराएं

7- दक्षिण या उपहार देकर सभी कन्याओं के पांव छूकर आशीर्वाद लें

8- माता रानी का ध्यान कर क्षमा प्रार्थना करें

ये भी पढ़ें:नवरात्रि के सातवें दिन इस मुहूर्त में करें मां कालरात्रि पूजा, जानें भोग, मंत्र

नोट करें अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजा का मुहूर्त

30 सितंबर को अष्टमी का मुहूर्त

  • चर - सामान्य 09:12 ए एम से 10:41 ए एम
  • लाभ - उन्नति 10:41 ए एम से 12:11 पी एम
  • अमृत - सर्वोत्तम 12:11 पी एम से 01:40 पी एम

1 अक्टूबर को नवमी का मुहूर्त

  • रवि योग- 08:06 ए एम से 06:15 ए एम, अक्टूबर 02
  • लाभ - उन्नति 06:14 ए एम से 07:43 ए एम
  • अमृत - सर्वोत्तम 07:43 ए एम से 09:12 ए एम
  • शुभ - उत्तम 10:41 ए एम से 12:10 पी एम

कन्या पूजा के नियम: नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी जाती है। इस शारदीय नवरात्रि के 10 दिन में किसी भी दिन कन्या पूजन की जा सकती है। वहीं, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक की भैरों बाबा के रूप में भी पूजा की जाती है। 9 कन्याओं और एक बालक की पूजा करना शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें:कब है नवरात्रि की अष्टमी-नवमी, जानें डेट, मुहूर्त व पूजा की विधि

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 29 सितंबर-5 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:आज बुध गोचर मंगल के नक्षत्र में, 6 अक्टूबर तक इन राशियों को लाभ ही लाभ
Shardiya Navratri Maha Ashtami Maha Navami
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने