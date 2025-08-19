Kanha ki chhathi: इस बार कान्हा की छठी पर पुष्य योग रहेगा, जानें कैसे होती है पूजा

Kanha ki chhathi : नंदगांव के नंदबाबा मन्दिर में कान्हा का छठी उत्सव धमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कान्हा जी कोनई पोशाक धारण कराई जाती है और उनका पूरा पूर्ण श्रंगार किया जाता है। महिलाएं इस दिन कान्हा के लिए बधाई गीत गाती हैं।

नंदगांव के नंदबाबा मन्दिर में कान्हा का छठी उत्सव धमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कान्हा जी कोनई पोशाक धारण कराई जाती है और उनका पूरा पूर्ण श्रंगार किया जाता है। महिलाएं इस दिन कान्हा के लिए बधाई गीत गाती हैं। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है इस साल 21 अगस्त को यह त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार के छठे दिन यानी 6 दिन बाद श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है।

इस दिन पूर्वा भाद्रपद रहेगा , जो रात 12:33 बजे तक होगा। वहीं कान्हा की छठी के समय शाम को सुकर्मा योग रहेगा। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर 2.05 बजे से 3.40 मिनट तक रहेगा।इस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। इस बार कान्हा की छठी पर पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो देर रात 12.08 मिनट से रहेगा। इसके अलावा इस दिन व्यातीपात योग और शाम के समय जब कान्हा की छठी होगा, वरीयान योग रहेगा। मंदिरों में इस दिन विशेष कार्यक्रम होते हैं। शाम के समय कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है।

6 दिन बाद छठी