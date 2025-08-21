kanha ji ki chhathi kab hai know krishna chatti 2025 bhog and sohwar geet will be sing Kanha ji ki chhathi: जानें कब मनेगी कान्हा जी की छठी, कढ़ी भात का लगेगा भोग, गाए जाएंगे सोहवर गीत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

Kanha ji ki chhathi: जानें कब मनेगी कान्हा जी की छठी, कढ़ी भात का लगेगा भोग, गाए जाएंगे सोहवर गीत

kanha ji ki chhathi kab hai:भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इसके छठवें दिन समस्त गोकुल में नंद बाबा के घर पर छठी मनाई थी, तभी से भगवान की छठी मनाने का विधान है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:36 AM
भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इसके छठवें दिन समस्त गोकुल में नंद बाबा के घर पर छठी मनाई थी, तभी से भगवान की छठी मनाने का विधान है। आपको बता दें कि भाद्रपद मास की अष्टमी को कान्हा की छठी मनाई जाएगी। इस दिन शाम के समय कान्हा की छठी मनती है, जिसमें उन्हें विशेष परिधान पहनाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। इस साल कान्हा जी की छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी, वहीं कुछ लोग 22 अगस्त को मनाई जाएगी।

किन चीजों का लगता है भोग, सोहवर के गाए जाते हैं गीत
सबसे पहले भगवान को विशेष जल से नहलाया जाता है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण व राधारानी को खीर का भोग लगाया गया। इस दिन उन्हें कढ़ी-भात का खास तौर पर भोग लगता है। इसके अलावा खीर, पंजरी, माखन मिश्री आदि का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन शाम के समय महिलाएं जच्चा-बच्चा सोहवर के गीत गाती हैं और बाद में उनकी आरती उतारी जाती है।सोहवर के गीत अक्सर तब गाए जाते हैं, जहां बच्चा पैदा होता है, वहां उसके जन्म से लेकर छठी तक ये गीत गाए जाते हैं, जिसमें महिलाएं नई मां और बच्चे को बधाईयां देती है।

कब हजिन लोगों ने इस साल 15 अगस्त 2025 को कान्हा का व्रत रखते हुए उनका जन्मोत्सव मनाया था, वो 21 अगस्त 2025 को कान्हा की छठी मनाएंगे. और जिन लोगों ने 16 अगस्त को व्रत रखा था, वो 22 घअस्त को कान्हा जी की छठी मनाएंगे।इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा , जो रात 12:33 बजे तक होगा। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर 2.05 बजे से 3.40 मिनट तक रहेगा।इस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। इस बार कान्हा की छठी पर पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो देर रात 12.08 मिनट से रहेगा। इसके अलावा इस दिन व्यातीपात योग और शाम के समय जब कान्हा की छठी होगा।