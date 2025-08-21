Kanha ji ki chhathi: जानें कब मनेगी कान्हा जी की छठी, कढ़ी भात का लगेगा भोग, गाए जाएंगे सोहवर गीत

kanha ji ki chhathi kab hai:भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इसके छठवें दिन समस्त गोकुल में नंद बाबा के घर पर छठी मनाई थी, तभी से भगवान की छठी मनाने का विधान है।

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इसके छठवें दिन समस्त गोकुल में नंद बाबा के घर पर छठी मनाई थी, तभी से भगवान की छठी मनाने का विधान है। आपको बता दें कि भाद्रपद मास की अष्टमी को कान्हा की छठी मनाई जाएगी। इस दिन शाम के समय कान्हा की छठी मनती है, जिसमें उन्हें विशेष परिधान पहनाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। इस साल कान्हा जी की छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी, वहीं कुछ लोग 22 अगस्त को मनाई जाएगी।

किन चीजों का लगता है भोग, सोहवर के गाए जाते हैं गीत

सबसे पहले भगवान को विशेष जल से नहलाया जाता है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण व राधारानी को खीर का भोग लगाया गया। इस दिन उन्हें कढ़ी-भात का खास तौर पर भोग लगता है। इसके अलावा खीर, पंजरी, माखन मिश्री आदि का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन शाम के समय महिलाएं जच्चा-बच्चा सोहवर के गीत गाती हैं और बाद में उनकी आरती उतारी जाती है।सोहवर के गीत अक्सर तब गाए जाते हैं, जहां बच्चा पैदा होता है, वहां उसके जन्म से लेकर छठी तक ये गीत गाए जाते हैं, जिसमें महिलाएं नई मां और बच्चे को बधाईयां देती है।