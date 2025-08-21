Kanha ji ki chhathi: कान्हा जी की छठी कब है, इस दिन कैसे की जाती है पूजा

भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इसके छठवें दिन समस्त नंद बाबा के घर पर छठी मनाई थी, तभी से भगवान की छठी हर घर में मनाई जाती है। इस साल 21 अगस्त को कान्हा की छठी मनाई जा रही है, वहीं कुछ लोग 22 अगस्त को भी कान्हा की छठी मना रहे हैं। इस बार 21 अगस्त को पुष्य योग रहेगा, जो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, तो घर में अशुद्धता हो जाती है, इसलिए उसे छठी के दिन स्नान कराया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसी को देखते हुए कान्हा की छठी मनाई जाती है। कान्हा जी के जन्म के छठे दिन उन्हें स्नान कराकर शुद्ध कराया जाएगा, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाएंगे। अलग-अलग परंपरा के अनुसार कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन उनको कई चीजों का भोग लगाया जाता है, इसमें कढ़ी भात प्रमुख हैं। महिलाएं कान्हा जी की छठी माता को भी भोग लगाती हैं।