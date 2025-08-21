Kanha ji ki chhathi: कान्हा जी की छठी कब है, इस दिन कैसे की जाती है पूजा
Kanha ji ki chhathi: भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इस साल 21 अगस्त को कान्हा की छठी मनाई जा रही है, इस दिन घी से मालिश कर, कान्हा जी को कच्चे दूध में स्नान कराते हैं। फिर पीले वस्त्र पहनाते हैं।
भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था। इसके छठवें दिन समस्त नंद बाबा के घर पर छठी मनाई थी, तभी से भगवान की छठी हर घर में मनाई जाती है। इस साल 21 अगस्त को कान्हा की छठी मनाई जा रही है, वहीं कुछ लोग 22 अगस्त को भी कान्हा की छठी मना रहे हैं। इस बार 21 अगस्त को पुष्य योग रहेगा, जो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, तो घर में अशुद्धता हो जाती है, इसलिए उसे छठी के दिन स्नान कराया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसी को देखते हुए कान्हा की छठी मनाई जाती है। कान्हा जी के जन्म के छठे दिन उन्हें स्नान कराकर शुद्ध कराया जाएगा, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाएंगे। अलग-अलग परंपरा के अनुसार कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन उनको कई चीजों का भोग लगाया जाता है, इसमें कढ़ी भात प्रमुख हैं। महिलाएं कान्हा जी की छठी माता को भी भोग लगाती हैं।
कैसे की जाती है पूजा कान्हा की छठी की पूजा
हर जगह कान्हा की छठी की मनाने की परंपरा अलग-अलग है, इस दिन कई लोग पहले कान्हा जी को शिशु की तरह मानकर उनकी घी से मालिश करते हैं। इसके बाद उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं। मोरपंख, बांसुरी, और आभूषण आदि से विशेष श्रृंगार करते हैं। इसके बाद उन्हें तिलक लगाया जाता है। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को चंदन, केसर, हल्दी, फल, फूल, धूप, दीप, अर्पित किया जाता है। शाम के समय काजल पारकर उन्हें काजल लगाते हैं और छठी मैया की पूजा करके उन्हें कढ़ी भात, माखन, मिश्री, पंजीरी आदि का भोग लगाया जाता है। इसके बाद महिलाएं उन पर न्योछावर करती हैं। फिर आरती उतारी जाती है। . फिर उनका नामकरण भी किया जाता है। महिलाएं सोहर के गीत गाती हैं।