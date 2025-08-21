Kamya Shradh ke baare mein jante hain aap, janein kisse kya milta h 7 तारीख से श्राद्ध होंगे शुरू, जानें काम्य श्राद्ध के बारे में, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
7 तारीख से श्राद्ध होंगे शुरू, जानें काम्य श्राद्ध के बारे में

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 02:24 PM
पितृपक्ष इस साल 7 सितंबर से लग रहे हैं, पहले श्राद्ध पूर्णिमा श्राद्ध है, इस दिन उन पितरों का श्राद्ध होता है, जिनका देहांत पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसके अलावा सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है। दरअसल पितरों अपने परिवार के पास तर्पण की इच्छा से पृथ्वी पर आते हैं, जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते है, उनसे तृप्त होकर पितर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा गया है श्राद्ध पक्ष में किए गए श्राद्ध से एक साल तक पितृ तृप्त रहते हैं। यहां हम आपको काम्य श्राद्ध के बारे में बताएंगे। काम्य श्राद्ध एक प्रकार का श्राद्ध है जो आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर श्राद्ध, जैसे संतान प्राप्ति, धन-समृद्धि, या पितरों की कृपा पाने के लिए किया जाता है, तो इसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। किस श्राद्ध से क्या फल मिलता है, कौन सी मनोकामना पूरी होती है, इसके बारे में आग्नेय पुराण में लिखा है।

आग्नेय पुराण के अनुसार जो प्रतिपदा को श्राद्ध करता है, उसे धन प्राप्त होता है। द्वितीया को श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी को किया हुआ श्राद्ध धर्म और काम को देने वाला है। पुत्र की इच्छावाला पुरुष पंचमी को श्राद्ध करें। षष्ठी के श्राद्ध से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमी के श्राद्ध से खेती में लाभ होता और अष्टमी के श्राद्ध से अर्थ की प्राप्ति होती है। नवमी को श्राद्ध का अनुष्ठान करनेसे एक खुरवाले घोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमी के श्राद्ध से गो-समुदाय की उपलब्धि होती है। एकादशी के श्राद्धसे परिवार और द्वादशीके श्राद्ध से धन-धान्य बढ़ता है। त्रयोदशी को श्राद्ध करनेसे अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी को उसी का श्राद्ध किया जाता है, जिसका शस्त्र से वध हुआ है। अमावास्या को सम्पूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विधान है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों शास्त्रों से लिखी गई हैं , विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shradh dates Pitru Paksha dates
