Kamika Ekadashi, कामिका एकादशी: 9 अगस्त को 4:22 मिनट से पूजा का बेस्ट मुहूर्त, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त, उपाय
Kamika Ekadashi Time, Kamika Ekadashi 2026 : उदया तिथि में कामिका एकादशी का व्रत और पूजन 9 अगस्त के दिन किया जाएगा। मान्यता है श्रावण मास की एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है।
Kamika Ekadashi Time, Kamika Ekadashi 2026: हर साल कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। श्रावण मास की एकादशी का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इस दिन हरी और हर दोनों की उपासना की जाती है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी 8 अगस्त को दोपहर 01:59 मिनट से शुरू होगी, जिसका समापन 9 अगस्त को सुबह 11:04 मिनट तक होगा। उदया तिथि में कामिका एकादशी व्रत, पूजन 9 अगस्त को किया जाएगा। मान्यता है श्रावण मास की एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है। इस साल श्रावण मास की पहली एकादशी रविवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त, विधि, पारण का समय और उपाय-
कामिका एकादशी: 9 अगस्त को 4:22 मिनट से पूजा का बेस्ट मुहूर्त, जानें सुबह-शाम के मुहूर्त, उपाय
कामिका एकादशी पर सुबह के शुभ मुहूर्त
चर - सामान्य 07:27 बजे से 09:07 बजे
लाभ - उन्नति 09:07 बजे से 10:47 बजे
ब्रह्म मुहूर्त: 04:22 बजे से 05:04 बजे
प्रातः सन्ध्या: 04:43 बजे से 05:47 बजे
अमृत काल: 06:42 बजे से 08:09 बजे
द्विपुष्कर योग: सुबह 11:04 बजे से दोपहर 02:43 बजे
कामिका एकादशी पर दोपहर के शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: 12:00 बजे से 12:53 बजे
विजय मुहूर्त: 02:40 बजे से 03:33 बजे
शुभ - उत्तम 02:06 बजे से 03:46 बजे
कामिका एकादशी पर शाम और रात के शुभ मुहूर्त
गोधूलि मुहूर्त: 07:06 बजे से 07:27 बजे
सायाह्न सन्ध्या: 07:06 बजे से 08:10 बजे
निशिता मुहूर्त: रात 12:05 बजे, अगस्त 10 से 12:48 बजे, अगस्त 10
शुभ - उत्तम 07:06 बजे से 08:26 बजे
अमृत - सर्वोत्तम 08:26 बजे से 09:46 बजे
चर - सामान्य 09:46 बजे से 11:07 बजे
कामिका एकादशी पर कैसे करें पूजा?
- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
- भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का जलाभिषेक करें
- प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
- भगवान शिव को सफेद चंदन और पुष्प अर्पित करें
- भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
- संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
- कामिका एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
- मंत्र जाप करें
- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आरती करें
- विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
- भगवान शिव को बिना तुलसी भोग लगाएं
- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
कामिका एकादशी पर क्या भोग लगाएं?
भगवान श्री हरी विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। शिव जी को मखाने या मिश्री का भोग लगाएं।
कामिका एकादशी पर क्या उपाय करें?
शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के मंत्र का जाप करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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