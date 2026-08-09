कामिका एकादशी के पारण का क्या है विधान? पुराणों में बताया गया है ये नियम, जानें सही समय
Kamika Ekadashi Parana 2026: कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा जा रहा है, जबकि इसका पारण 10 अगस्त 2026 को किया जाएगा। जानें व्रत खोलने का शुभ समय, पारण की सही विधि, शास्त्रीय नियम और अगर निर्धारित मुहूर्त छूट जाए तो क्या करना चाहिए।
Kamika Ekadashi Parana 2026: श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026, रविवार को रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 अगस्त को सुबह 11:04 बजे तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। एकादशी व्रत में जितना महत्व भगवान विष्णु की पूजा और उपवास का माना गया है, उतना ही महत्व व्रत के सही समय पर पारण का भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद खोला जाता है। इसलिए केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि विधि-विधान से पारण करना भी जरूरी होता है। कामिका एकादशी का पारण 10 अगस्त को किया जाएगा पंचांग के अनुसार पारण का समय सुबह 5:37 बजे से 8:00 बजे तक रहेगा। शहर के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
पारण से पहले इन बातों का रखें ध्यान
धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए सुबह का समय अधिक उपयुक्त माना जाता है। वहीं हरि वासर के दौरान व्रत खोलने से बचने की बात कही गई है। हरि वासर द्वादशी का शुरुआती चौथाई हिस्सा माना जाता है।
पारण से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को तुलसी दल, फल और सात्विक भोग अर्पित कर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने और दान करने की भी परंपरा है।
कैसे करें कामिका एकादशी व्रत का पारण?
पारण के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और दीपक जलाएं। पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें।
इसके बाद निर्धारित पारण मुहूर्त में सबसे पहले जल ग्रहण किया जा सकता है। फिर फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन लेकर व्रत खोलें। लंबे समय तक निर्जल या कठिन उपवास रखने वालों को अचानक भारी भोजन करने से बचना चाहिए।
कामिका एकादशी का संबंध भगवान विष्णु की आराधना से है। पद्म पुराण में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से इस व्रत को करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है।
पुराणों में पारण को क्यों माना गया है जरूरी?
एकादशी व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर संयम रखना भी माना गया है। इसी वजह से व्रत के समापन यानी पारण के लिए भी शास्त्रों में समय और विधि का ध्यान रखने की बात कही गई है।
द्वादशी तिथि में व्रत खोलना इस व्रत की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अगले दिन 10 अगस्त की सुबह 5:37 से 8:00 बजे के बीच पारण करने का प्रयास करना चाहिए।
अगर इस समय पारण न कर पाएं तो क्या करें-
कोशिश करें कि एकादशी व्रत का पारण पारण मुहूर्त में ही करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए नियम से कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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